Скандал у Вінниці: хворих на коронавірус змушували купувати безкоштовні ліки
Гучний інцидент трапився в одній із лікарень Вінниці. Тут змушували хворих на коронавірус пацієнтів закуповувати ліки самим. Натомість виділені для боротьби з коронавірусом кошти тримали на своєму рахунку.
Скільки виділяють на лікування коронавірусу в Україні
Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов. У ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" він зауважив, що на лікування хворих на коронавірус виділяють від 13 до 40 тисяч гривень.
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Також ухвалили постанову про запровадження додаткових коефіцієнтів у зв’язку зі різким збільшенням хворих – щоб ця сума ще зросла.
Національна служба здоров'я за моїм дорученням обраховує збільшення додаткових коштів на кисень через велике використання. Також ми заклали кошти на сам процес тестування, яке відбувається у багатьох лікарнях,
– каже міністр.
Число вакцин, яке має отримати Україна
Він додав, що ухвалено рішення про виділення коштів на закупівлю вакцин саме для груп ризику: медпрацівників, працівників освіти, Нацполіції, Нацгвардії, прикордонників.
"Загальна кількість вакцин, які ми закуповуємо – 1 мільйон 410 тисяч доз. Зараз закупівля йде через міжнародну організацію, яка виходить на ринок і закуповує. У нас є підтвердження приблизно 100 тисяч доз щодо завозу до України, ми чекаємо на підтвердження ще 150 тисяч доз", – констатував очільник МОЗ.
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Короновірус в Україні: основне
- В Україні вже декілька днів поспіль фіксують найбільший добовий приріст інфікованих COVID-19 від початку пандемії. Так, за кілька попередніх днів кількість нових випадків перевищувала 5 тисяч.
- За останню добу 14 жовтня в Україні виявили 5 062 нових випадки COVID-19. Найбільше – у Харківській (+651), Львівській (+332) областях, а також у Києві (+445).
- Загальна кількість хворих наразі становить 281 239 осіб. Нині продовжують хворіти 156 287 пацієнтів.
- З початку епідемії коронавірус подолали 119 650 людей. На жаль, померли внаслідок хвороби 5 302 особи.