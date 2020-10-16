Гучний інцидент трапився в одній із лікарень Вінниці. Тут змушували хворих на коронавірус пацієнтів закуповувати ліки самим. Натомість виділені для боротьби з коронавірусом кошти тримали на своєму рахунку.

Скільки виділяють на лікування коронавірусу в Україні

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов. У ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" він зауважив, що на лікування хворих на коронавірус виділяють від 13 до 40 тисяч гривень.

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Також ухвалили постанову про запровадження додаткових коефіцієнтів у зв’язку зі різким збільшенням хворих – щоб ця сума ще зросла.

Національна служба здоров'я за моїм дорученням обраховує збільшення додаткових коштів на кисень через велике використання. Також ми заклали кошти на сам процес тестування, яке відбувається у багатьох лікарнях,

– каже міністр.

Число вакцин, яке має отримати Україна

Він додав, що ухвалено рішення про виділення коштів на закупівлю вакцин саме для груп ризику: медпрацівників, працівників освіти, Нацполіції, Нацгвардії, прикордонників.

"Загальна кількість вакцин, які ми закуповуємо – 1 мільйон 410 тисяч доз. Зараз закупівля йде через міжнародну організацію, яка виходить на ринок і закуповує. У нас є підтвердження приблизно 100 тисяч доз щодо завозу до України, ми чекаємо на підтвердження ще 150 тисяч доз", – констатував очільник МОЗ.

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Короновірус в Україні: основне

В Україні вже декілька днів поспіль фіксують найбільший добовий приріст інфікованих COVID-19 від початку пандемії. Так, за кілька попередніх днів кількість нових випадків перевищувала 5 тисяч.