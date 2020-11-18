На Закарпатті місцеві мешканці взяли в облогу прикордонний підрозділ. Причина – чергове затримання 3 місцевих контрабандистів. Вочевидь, прикордонники дуже заважають декому наживатися.

У селі Богдан Рахівського району розлючений натовп оточив територію прикордонного підрозділу. Детальніше про це – у новому випуску програми "Кордон.UA" на 24 каналі.

У попередній програмі Майже 10 кілограмів марихуани: як литовець намагався провезти наркотики в Україну

Поплічники та родичі контрабандистів вимагали від прикордонників порвати протоколи. Лише після тривалих перемовин мітингувальники розійшлися, вони гордо іменують себе "оленями", хоча насправді займаються зовсім неблагородним промислом. Як і їхні колеги, так звані бобри – "олені" також носять до Румунії цигарки, проте суходолом.

Як виявили контрабандистів

Відділення інспекторів прикордонної служби "Богдан" – найвисокогірніший підрозділ в Україні. Затримані – старі знайомі "зелених беретів", але тут вони неабияк "спалилися". Сліди на засніжених стежках повністю збіглися із взуттям порушників, тож аргументи у прикордонників є. Це підтвердили і в Рахівському районному суді, де призначили усім 3 "оленям" адмінарешт від 10 до 13 діб.



Сліди збіглися із взуттям порушників / Фото пресслужби ДПСУ

Що відомо про напади на прикордонників у районі

Рахівський район Закарпаття вже давно очолює антирейтинг з нападів на прикордонників. У листопаді 2018 року це протистояння завершилося трагедією. Під час затримання контрабандистів вбили начальника прикордонного відділу "Ділове" Вадима Березенського. Здається, відтоді мало що змінилося.

"Не заважайте нам і ми вам не заважатимемо", – напевно, за таким принципом хотіли б жити місцеві, адже саме їх найчастіше затримують на кордоні. Тож коли у Діловому збудували загородження, невдоволені мешканці перекривали трасу. Водночас з гір на військових полетіло каміння.



У Діловому невдоволені мешканці перекривали трасу / Скриншот з відео

У тому ж таки "Богдані" декілька років тому злочинна група викрала прикордонника. Військового вивезли на берег річки, і погрожували втопити, якщо той не погодиться на співпрацю. Зрештою зловмисників затримали по іншій справі. Щоправда, незабаром усіх відпустили під заставу.

Також житель села Великий Бичків розлючено відреагував на спробу групи реагування затримати групу контрабандистів, серед яких було і 2 його синів. Молодики чинили опір, тож прикордонники були змушені застосувати зброю. Від попереджувальних пострілів ніхто не постраждав. Однак глава сімейства настільки розлютився, що перекрив дорогу позашляховиком та розбив лобове скло службового автомобіля.



Чоловік розбив лобове скло службового автомобіля / Скриншот з відео

Потім у розмові з журналістами чоловік усе заперечував. Наразі справа закарпатця перебуває у суді, однак на чий бік стане Феміда, невідомо. Прикордонники і справді багатьом заважають – агресія стала звичайним явищем.

Лише з початку 2020 року у відомстві зафіксували 63 випадки протиправного впливу, 27 з них – пряме насильство. Невеликий штраф, арешт та конфіскація товару – ось і все, що може отримати перемитник. Так вирішили законодавці, скасувавши у 2012 році кримінальну відповідальність за товарну контрабанду. Навіть наздоганяти порушника на приватній території тепер заборонено, тож високі паркани надійно захищають тих, хто роками порушує закон.

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