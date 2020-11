На початку 2000-х тренд на еко лише зароджувався. Зараз же – став невіддільною частиною філософії моди. Бренди підлаштовуються під нового споживача. Компанія H&M спробувала це зробити після пожежі на швейній фабриці у Бангладеші.

Так у 2019 році 32 модні бренди на саміті "Великої четвірки" у Франції підписали документ, згідно з яким зобов'язалися докладати більше зусиль для зменшення негативного впливу модної індустрії на навколишнє середовище. Як бренди мас-маркету змінюють і преміумсегмент – читайте у програмі "Корпорації" на 24 каналі.

Haute couture та тижні мод

Fashion Week, тобто тиждень моди – подія тривалістю у середньому тиждень, під час якої дизайнери та модні будинки презентують свої нові колекції. До 2016 року навесні показували колекції осені та зими, а восени – одяг наступних весни та літа. За піврічний проміжок встигали сформувати замовлення та завезти колекції в магазини.

Схема змінилась з переходом на систему "see now – buy now", тобто "побачив і купив" – і одяг все частіше з'являється на полицях бутиків ледь не відразу після презентацій. Проводять ж тижні мод чи не у кожній країні – змінюються лише масштаби. Поза конкурсом – знаменита "Велика четвірка".

Спочатку відбувається тиждень моди у Нью-Йорку, тоді у Лондоні, тоді у Мілані, а тоді в Парижі, адже найважливіше місто завжди останнє. Саме у французькій столиці відбуваються покази колекцій haute couture. Термін, попри помилкове уявлення, перекладається як "висока мода", або "висока швейна майстерність", вимовляється як "от кутюр" будь-якою мовою і з прийменником "від" нічого спільного не має.



Тиждень моди у Парижі / Скриншот з відео

Одяг haute couture шиють лише в Парижі і під час його виготовлення обов'язково дотримуватись певних правил. Його роблять найкращі паризькі майстри із найкращих матеріалів і зазвичай це, звісно ж, майже повністю ручна робота

Чому одяг на подіумі виглядає так ексцентрично

"Мода постійно розвивається і всі причетні до цієї сфери невпинно намагаються створити унікальні образи для показів мод. Весь такий одяг об'єднує одне: він часто абсолютно непрактичний, громіздкий та, на мою дилетантську думку, до сміху дивний", – розповів автор блогу Today I Found Out Саймон Вістлер.



Чому одяг на подіумах – дивний / Скриншот з відео

Якщо коротко – дизайнери працюють не лише для того, аби людям було що одягнути. Створення колекцій насамперед – творчий процес, а одяг зазвичай розповідає історію, показує реакцію на різні види мистецтва та навіть реагує на актуальні соціальні проблеми.

Якщо дивитись поза користувачем, ці шоу є по суті своєрідними майданчиками для дизайнерів і дають змогу продемонструвати їхні навички та вміння, показуючи те, що можна зробити з певними тканинами та матеріалами,

– додав Вістлер.

Дизайнер бренду мас-маркет сегменту відвідує модний показ, моніторить тренди та матеріали, а також реакцію потенційних клієнтів до прикладу в інстаграмі. Так починається відшивання колекцій для ритейлерів. H&M може провернути весь цей процес за лічені тижні. А те, що ви купите в улюбленому мас-маркет магазині, так чи інакше буде реплікою одягу з тижня мод – правда, доволі видозміненою.

Редактори Vogue кажуть, що протягом років усі, хто працює у сфері моди, говорять про те, наскільки старомодна система відвідування усіх цих шоу. Шалена кількість людей, які подорожують з міста до міста і витрачають шалені суми грошей. Та як спосіб ведення бізнесу така схема просто перестала працювати.

Вплив пандемії на бренди

Ще у квітні 2020 року у позачерговому звіті видання Business of Fashion та консалтингової компанії McKinsey розповіли про падіння ринку більш ніж на 40% – це значно гірше за середні докоронавірусні показники.



Пандемія вплинула на бренди / Фото Getty Images

Пандемія змусила модні бренди повністю переформатовувати ведення бізнесу та підлаштовуватись під нові правила гри. Усі масово вдосконалювали системи онлайн-замовлень, доставлення та повернень. Та намагались розпродати колекції, які через карантин було неможливо купити у фізичних магазинах. Звідси – шалені весняні розпродажі і знижки до 80% на більшість товарів у ритейлерів типу H&M чи Zara.

Продажі H&M у березні та квітні 2020 року впали на 50%. У середині квітня закритими були близько 80% магазинів компанії. На початку жовтня 2020 року H&M повідомили про закриття 250 магазинів по всьому світу.

Екологічні проблеми

Швейна промисловість забруднює навколишнє середовище більше за будь-яку іншу. Створюють продукт, який насправді людям не потрібний, стимулюють попит і створюють відчуття того, що якщо ти не купиш цю річ зараз, згодом вона стане вже не доступною.

Тренд на екологічність змусив задуматись про реальну цінність речей і все ретельніше аналізувати кожну окрему одиницю, що лежить у шафі.

На виробництво однієї футболки необхідно 2 700 літрів води. Крім цього, не всі з них виготовлені з органічних матеріалів. Це означає збільшення забруднення води й викиди пестицидів у воду місцевих жителів, тож на додачу це ще й шкодить здоров'ю людей. які живуть поблизу водних систем. Загалом же на потреби фешн-індустрії потрібно 1,5 трильйони літрів води щороку.

Швидка мода не відповідає концепції sustainability, тобто екологічної стійкості. Натомість ми продовжуємо вимагати все нових матеріалів та продукувати відходи. Це матиме катастрофічні наслідки на навколишнє середовище,

– зазначив дизайнер Деніел Сілверстайн.

Проблеми у Бангладеші

Бангладеш – одна зі швейних столиць світу. Через дешеву робочу силу та високу якість роботи тут розміщують замовлення провідні компанії. Текстильна промисловість Бангладешу за масштабами поступається лише Китаю, а економіка країни напряму залежить від тамтешньої швейної індустрії.



Швейна індустрія в Бангладеші / Скриншот з відео

► У 2018 році на експорті тканин із бавовни та шерсті країна заробила понад 30 мільярдів доларів. Це – 84% від загального доходу країни із зовнішньої торгівлі.

► На 4 500 тисячах швейних фабрик працюють понад 4 мільйонів людей. Зарплати ж залишаються мізерними.

► У 2018 році працівниці заводів у Бангладеші отримували в середньому по 95 доларів на місяць.

► На початку 2019 року тисячі тамтешні швачки вимагали збільшення мінімальної платні. Масові протести переросли у зіткнення з поліцією: робітники вже десятки років скаржаться на жахливі умови праці.

► У 2013 році стався масштабний обвал 8-поверхової будівлі неподалік Дакки, столиці Бангладешу.

► У тому ж регіоні внаслідок пожежі на швейній фабриці загинули більше сотні людей у 2012 році. Того ж року H&M та іспанський Inditex, які теж мають там виробництва, підписали угоду про поліпшення техніки безпеки на своїх підприємствах.

Екологічна стабільність H&M

У компанії H&M гучно заявляють про свою систему екологічної стабільності. Ще у 2015 році випустили ось цю рекламу про важливість перероблювання відходів і закликали порушувати правила моди.

Рік потому запустили кампанію World Recycling Week. Ціль – у магазинах H&M по всьому світу зібрати 1000 тонн непотрібного одягу.

Скандали зі знаменитостями

Співпраця зі знаменитостями – важлива складова маркетингової стратегії бренду. І ця співпраця зрозуміло не обходилася без скандалів. Один з найсвіжіших випадків трапився 2018 року. Від співпраці з H&M відмовився репер The Weeknd. Усе – через рекламу.

На здавалося б, звичайному фото в інтернет-магазині позує темношкірий хлопчик. Та от напис на светрі – "найкрутіша мавпочка в джунглях". Компанію одразу ж звинуватили в расизмі, тож довелось вибачатись і прибрати річ з асортименту.



Расистський скандал з H&M / Скриншот з сайту H&M

У питаннях екології компанія більш принципова – принаймні, на словах.

Ми хочемо використовувати розміри та масштаби нашої компанії, щоб сприяти змінам у круговій та клімат-позитивній моді, бувши при цьому чесною та рівноправною компанією,

– пише на сайті бренду.

Хочуть, але чи роблять? У 2018 році, наприклад, зібрали понад 20 тисяч тонн текстилю для повторного використання та перероблення. Аби забезпечити повторне використання якнайбільшої кількості речей, H&M співпрацюють з організацією зі збору одягу I:CO. Запевняють: жодна з повернутих речей не опиниться на звалищі.

Та у глобальних масштабах лише 20% викинутого одягу переробляють чи використовують повторно. Це доводять і дані природозахисної організації Global Fashion Agenda, згідно з ними, більшість текстильних відходів або викидають на звалища, або спалюють. Тож і при пошуку рішень, як зменшити негативний вплив на екологію, а тим більше при їхній реалізації – треба ще добряче постаратись.