Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров неодноразово втрапляв у скандали. Часто його намагаються "врятувати" від відповідальності. Це робила навіть генпрокурорка Ірина Венедіктова. Однак чи вдасться йому ще довго втриматись на посаді – читайте далі.

Бутусов: Зеленський хоче залишити Татарова

На думку журналіста Юрія Бутусова, Татаровим опікується сам президент Володимир Зеленський. Мовиться про справу про причетність заступника Єрмака до оборудок "Укрбуду".

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"Наскільки мені відомо, президент Зеленський з самого початку постійно опікується цією справою. Він поставив завдання не здавати Татарова та залишити його, оскільки він призначений президентом", – сказав головний редактор сайту "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Зеленський хоче залишити його за будь-яку ціну. Ми бачимо просто таке "підкилимне" бажання зірвати цю гучну справу,

– зауважив Бутусов.

Як це може вплинути на співпрацю з МВФ

Татаров же усі звинувачення відкидає, натомість критикує діяльність НАБУ. Зокрема, непрямо дорікнув їм, що ті просувають в Україні чуже, "зовнішнє управління".

Голова правління Центру протидії корупції заявив, що подібні заяви на рівні президентського офісу можуть неабияк погіршити відносини України з міжнародними партнерами. Зокрема, з МВФ та Світовим банком.

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"Зе (Зеленський – 24 канал) збирає послів і каже, що ми за НАБУ. Через 2 дні Татаров виправдовується і каже, що це не українська історія. Тобто посли розуміють так: або Зеленський обманює їх, або Татаров має бути негайно звільненим", – зауважив Шабунін.

Ймовірні домовленості президента з олігархами

Крім того, за інформацією журналістів, Татаров неофіційно відповідає за тіньові домовленості президента з олігархами.

Через Татарова Зеленський вибудовує ті хиткі домовленості з українськими олігархами,

– зазначив Бутусов

Але сам Володимир Зеленський нічого не коментує. Лише в президентському офісі почали виправдуватися. Мовляв, Татаров не те мав на увазі.

Якщо Татарова звільнять – влада не програє, – експерти

Самі ж експерти впевнені, якщо Татарова звільнять – влада точно не програє.

"Зробити кейс посадки когось з найближчого оточення демонстративно – це також було б політично вигідно", – заявив політолог Олег Саакян.

На його думку, у цій ситуації боротимуться з одного боку внутрішньо-елітарні домовленості самого Офісу Президента, а з іншого – можливість зробити гарну картинку.

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Зеленського неодноразово закликали звільнити Татарова. Однак робота у МВС під час Революції Гідності не була достатнім аргументом для відставки. Натомість ймовірна причетність Татарова до корупційних оборудок, якщо у слідства є серйозні докази, цілком може змінити позицію президента.

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