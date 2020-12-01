До Міністерства закордонних справ України викликали посла Угорщини Іштвана Ійдярто. Дипломата особисто прийняв очільник МЗС Дмитро Кулеба. Сторони обговорили ситуацію на Закарпатті, зокрема нещодавні скандали щодо Угорщини.

Докладніше про зустріч Кулеби з послом Угорщини

Кулеба у розмові з угорським послом, зокрема, згадав про інцидент з виконанням гімну Угорщини з боку депутатів Сюртівської ОТГ. Про це повідомляє пресслужба українського МЗС.

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Український міністр назвав таку ситуацію неприпустимою. Крім того, Кулеба закликав офіційний Будапешт "уникати кроків та заяв, які створюють "деструктивну емоційну напругу" в українсько-угорських відносинах".

Також очільник МЗС України зачепив тему обшуків СБУ в одному з закарпатських благодійних фондів (за даними ЗМІ, мовиться про Товариство угорців Закарпаття). Він запевнив, що дії українських правоохоронців жодним чином не спрямовано проти угорської національної меншини. І відбуваються вони в межах повноважень СБУ щодо окремих громадян України.

Будь-які твердження про те, що в Україні нібито відбувається "залякування" угорської громади або її частини, є безпідставною спекуляцією. В Україні як правовій державі діє принцип індивідуальної, а не колективної відповідальності,

– наголосив Кулеба.

Голова українського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що всі громадяни України – рівні перед законом незалежно від національності та етнічного походження. Міністр також додав, що угорські українці є невід’ємною частиною українського суспільства.