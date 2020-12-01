Скандали щодо Угорщини на Закарпатті: Кулеба викликав угорського посла
До Міністерства закордонних справ України викликали посла Угорщини Іштвана Ійдярто. Дипломата особисто прийняв очільник МЗС Дмитро Кулеба. Сторони обговорили ситуацію на Закарпатті, зокрема нещодавні скандали щодо Угорщини.
Докладніше про зустріч Кулеби з послом Угорщини
Кулеба у розмові з угорським послом, зокрема, згадав про інцидент з виконанням гімну Угорщини з боку депутатів Сюртівської ОТГ. Про це повідомляє пресслужба українського МЗС.
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Український міністр назвав таку ситуацію неприпустимою. Крім того, Кулеба закликав офіційний Будапешт "уникати кроків та заяв, які створюють "деструктивну емоційну напругу" в українсько-угорських відносинах".
Також очільник МЗС України зачепив тему обшуків СБУ в одному з закарпатських благодійних фондів (за даними ЗМІ, мовиться про Товариство угорців Закарпаття). Він запевнив, що дії українських правоохоронців жодним чином не спрямовано проти угорської національної меншини. І відбуваються вони в межах повноважень СБУ щодо окремих громадян України.
Будь-які твердження про те, що в Україні нібито відбувається "залякування" угорської громади або її частини, є безпідставною спекуляцією. В Україні як правовій державі діє принцип індивідуальної, а не колективної відповідальності,
– наголосив Кулеба.
Голова українського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що всі громадяни України – рівні перед законом незалежно від національності та етнічного походження. Міністр також додав, що угорські українці є невід’ємною частиною українського суспільства.
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