"Героїв" треба знати: список депутатів, що підписалися під скандальним поданням у КСУ
Конституційний суд схвалив рішення щодо е-декларацій і повноважень НАЗК, яке створило цілу прогалину в українському законодавстві й може розсварити Україну з західними партнерами. Подання внесли за підписом 47 народних депутатів.
Повний список народних обранців, які підписалися під скандальним поданням до Конституційного суду, наводить 24 канал.
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Всього в списку імена 47 народних депутатів. Серед них фракція "Опозиційної платформи – За життя" повним складом з 44 людей, двоє членів групи "За майбутнє" і один позафракційний депутат.
Хто підписав скандальне звернення:
- Абрамович Ігор Олександрович
- Бойко Юрій Анатолійович
- Борт Віталій Петрович
- Бурміч Анатолій Петрович
- Волошин Олег Анатолійович
- Гнатенко Валерій Сергійович
- Дунаєв Сергій Володимирович
- Загородній Юрій Іванович
- Іоффе Юлій Якович
- Ісаєнко Дмитро Валерійович
- Кальцев Володимир Федорович
- Качний Олександр Сталіноленович
- Кива Ілля Володимирович
- Кісільов Ігор Петрович
- Козак Тарас Романович
- Колтунович Олександр Сергійович
- Королевська Наталія Юріївна
- Кузьмін Ренат Равелійович
- Ларін Сергій Миколайович
- Лукашев Олександр Анатолійович
- Льовочкін Сергій Володимирович
- Льовочкіна Юлія Володимирівна
- Макаренко Михайло Васильович
- Мамка Григорій Миколайович
- Мамоян Суто Чолоєвич
- Медведчук Віктор Володимирович
- Мороз Володимир Вікторович
- Німченко Василь Іванович
- Павленко Юрій Олексійович
- Папієв Михайло Миколайович
- Плачкова Тетяна Михайлівна
- Пономарьов Олександр Сергійович
- Приходько Наталія Ігорівна
- Пузанов Олександр Геннадійович
- Скорик Микола Леонідович
- Славицька Антоніна Керимівна
- Солод Юрій Васильович
- Столар Вадим Михайлович
- Суркіс Григорій Михайлович
- Фельдман Олександр Борисович
- Христенко Федір Володимирович
- Чорний Віктор Іванович
- Шуфрич Нестор Іванович
- Батенко Тарас Іванович – "За майбутнє"
- Бондар Віктор Васильович – "За майбутнє"
- Требушкін Руслан Валерійович – позафракційний
Конституційне подання депутатів у КСУ: дивіться фото
Коротко про скандальне рішення КСУ:
- Конституційний суд 27 жовтня скасував покарання за недостовірне декларування. Простими словами – дозволив легально брехати в деклараціях. Крім того, цим же рішенням він позбавив повноважень НАЗК, яке займалося моніторингом проявів корупції серед чиновників.
- В Офісі Президента України одразу ж заявили, що Володимир Зеленський подасть новий законопроєкт щодо боротьби з корупцією.
- Антикорупційна реформа, яку скасував суд, раніше була однією з ключових вимог ЄС для безвізового режиму з Україну. Тож нині він буквально в підвішеному стані.
- Та виникли проблеми й на внутрішній арені. Після ліквідації повноважень НАЗК неможливо закінчити виборчий процес. Адже саме Нацагентство мало проводити перевірки кандидатів на посади голів районних і обласних рад.
- Через усі ці причини Володимир Зеленський 29 жовтня скликав термінове засідання Ради нацбезпеки й оборони. На ньому й будуть вирішувати, як бути далі.