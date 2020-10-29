Конституційний суд схвалив рішення щодо е-декларацій і повноважень НАЗК, яке створило цілу прогалину в українському законодавстві й може розсварити Україну з західними партнерами. Подання внесли за підписом 47 народних депутатів.

Повний список народних обранців, які підписалися під скандальним поданням до Конституційного суду, наводить 24 канал.

До слова Україна не повинна повертатися в минуле, – посли G7 про скандальне рішення КСУ

Всього в списку імена 47 народних депутатів. Серед них фракція "Опозиційної платформи – За життя" повним складом з 44 людей, двоє членів групи "За майбутнє" і один позафракційний депутат.

Хто підписав скандальне звернення:

Абрамович Ігор Олександрович

Бойко Юрій Анатолійович

Борт Віталій Петрович

Бурміч Анатолій Петрович

Волошин Олег Анатолійович

Гнатенко Валерій Сергійович

Дунаєв Сергій Володимирович

Загородній Юрій Іванович

Іоффе Юлій Якович

Ісаєнко Дмитро Валерійович

Кальцев Володимир Федорович

Качний Олександр Сталіноленович

Кива Ілля Володимирович

Кісільов Ігор Петрович

Козак Тарас Романович

Колтунович Олександр Сергійович

Королевська Наталія Юріївна

Кузьмін Ренат Равелійович

Ларін Сергій Миколайович

Лукашев Олександр Анатолійович

Льовочкін Сергій Володимирович

Льовочкіна Юлія Володимирівна

Макаренко Михайло Васильович

Мамка Григорій Миколайович

Мамоян Суто Чолоєвич

Медведчук Віктор Володимирович

Мороз Володимир Вікторович

Німченко Василь Іванович

Павленко Юрій Олексійович

Папієв Михайло Миколайович

Плачкова Тетяна Михайлівна

Пономарьов Олександр Сергійович

Приходько Наталія Ігорівна

Пузанов Олександр Геннадійович

Скорик Микола Леонідович

Славицька Антоніна Керимівна

Солод Юрій Васильович

Столар Вадим Михайлович

Суркіс Григорій Михайлович

Фельдман Олександр Борисович

Христенко Федір Володимирович

Чорний Віктор Іванович

Шуфрич Нестор Іванович

Батенко Тарас Іванович – "За майбутнє"

Бондар Віктор Васильович – "За майбутнє"

Требушкін Руслан Валерійович – позафракційний

Конституційне подання депутатів у КСУ: дивіться фото

Коротко про скандальне рішення КСУ: