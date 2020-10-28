Близько 200 гучних корупційних справ тепер просто закриють, а їхні фігуранти, які могли опинитися за ґратами, не понесуть жодної відповідальності. Конституційний суд скасував електронне декларування, покарання за незаконне збагачення та ще низку статей.

За ними останніми роками карали чиновників, які звинуватили в корупції. Більше про наслідки таких рішень КСУ – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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КСУ скасував низку положень антикорупційного законодавства

27 жовтня напівтаємно судді Вищого конституційного суду зібралися та майже одноголосно ухвалили скандальне рішення. Цим вони визнали низку положень антикорупційного законодавства неконституційними.

Крім цього, таке рішення автоматично скасовує кримінальну відповідальність за їхні порушення. Більше, нід добу залишається таємницею, що саме наскасовували судді.

Немає поняття часткове скасування. Припустимо, найлегший варіант – вони скасували необхідність декларувати майно, записане на родичах. Після цього декларування немає сенсу,

– пояснив керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін.​

Стаття про декларування недостовірної інформації запрацювала ще у 2015 році. Такі зміни в законодавстві змусили чиновників щорік публічно звітувати про зароблені статки. За неподання чи неправдиве декларування посадовці сплачували чималий штраф, а в разі доведення провини могли опиниться за ґратами.

Такий інструмент вперше за роки незалежності пролив світло на захмарні статки посадовців. Однак через скандальні рішення суддів може зупинитися вся антикорупційна реформа.

"З одного боку Окружний суд Києва забороняє Ситнику виконувати повноваження директора НАБУ, і в цей же момент руйнується електронна система декларування – насамперед кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях", – наголосив депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Зверніть увагу! Окружний адмінсуд Києва схвалив рішення про відсторонення від посади директора НАБУ Артема Ситника.

Реакція Офісу Президента на рішення КСУ

В Офісі Президента виправдовуються, що ніякого відкату не буде. Володимир Зеленський називає електронне декларування ефективним інструментом в боротьбі з корупцією.

Депутати пропрезидентської монобільшості обіцяють ухвалити законопроєкт, який міг би залишити чинною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Двоє суддів КСУ мають конфлікт інтересів

Скандальності рішенню Конституційного суду додало те, що двоє суддів мали конфлікт інтересів. Їхні статки розслідує Агентство з запобігання корупції, яке судді визнали поза законом.

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Сергій Головатий не зміг пояснити походження 3,6 мільйона гривень. Ірина Завгородня – 1,5 мільйона. Ініціаторами звернення до КСУ були депутати ОПЗЖ і Коломойського. Конституційний суд блискавично швидко ухвалив рішення.

ОПЗЖ ініціює все. Воно руйнує всю антикорупційну систему. Всі досягнення, які були останніми роками, вони руйнують,

– зауважив журналіст Сергій Лещенко.

За словами представника президента України в КСУ Федора Веніславського, КСУ відкрив, призначив розгляд, ухвалив рішення 27 жовтня. Відтак очевидне нехтування суддями КСУ багатьох положень закону.

Голова НАЗК вже назвав рішення КСУ нелегітимним.

"Конституційний суд, фактично, вперше не допустив ні представника президента, ні представника ВР до розгляду зазначеного питання. Тому це рішення, попри його суть, не може вважатися легітимним", – відзначив Олександр Новіков.

До теми Власні інтереси суддів КСУ: заява НАЗК щодо рішення суду про незаконне збагачення та декларації

За останній рік Конституційний суд ухвалив провокативні рішення, які тягнуть на статус антидержавних. Утім на таке потрібне перезавантаження КСУ і очищення найвпливовішого судового органу ні президент, ні парламент прямих повноважень не мають.

Експерти наголошують, що тут потрібні системні зміни.