Скандальний народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський непристойно висловився про членів уряду. Його розізлило рішення Кабміну про скасування карантину вихідного дня.

Дубінський, який постійно відзначається скандальною поведінкою, знову вирішив про себе нагадати. Він обізвав членів уряду через карантин на своїй сторінці у фейсбуці.

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Що написав Дубінський

Шмигалята на своєму засіданні скасували карантин вихідного дня. Хоча ще недавно міністри змагалися в тому, хто краще похвалить це рішення, яке нібито знизило рівень захворюваності (який насправді знижували штучно, зменшуючи кількість проведених тестів),

– написав він.

Після цього "слуга народу" вирішив звинуватити уряд у шкідництві. Зауважимо, що в тексті Дубінський використав лише відомі йому лайливі слова.

"Т¥пі долбби, кожна дія яких – шкідництво", – підсумував він допис.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Денис Шмигель сьогодні, 2 грудня, заявив, що карантин вихідного дня в Україні не будуть продовжувати. Натомість по всій країні діятимуть обмеження помаранчевої зони. За словами прем'єра, такі заходи дали свій ефект, а ситуація у лікарнях стабілізувалася.