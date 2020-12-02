Ексвласник "Укрбуд" Максим Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень. Його підозрюють у заволодінні майном Національної гвардії.

Наразі підозрюваний скерував до бюджету 50 мільйонів від загальної суми збитків у розмірі 81,64 мільйона гривень. Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро розслідувань.

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У НАБУ зазначили, що у цьому ж провадженні наклали арешт на майно підозрюваних вартістю понад 300 мільйонів. Крім того, в дохід держави стягнули заставу у розмірі 30 мільйонів за порушення покладених обов’язків на підозрюваного.

Справа Микитася: головне

Екснардепа Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму 81 мільйон гривень.

За даними слідства, скандальний забудовник обміняв квартири у будинку в центрі Києва на квартири, які були розташовані на околицях столиці.

1 грудня Микитасю повідомили про ще одну підозру. Зокрема, чиновника звинуватили у тому, що він дав хабар, у вигляді паркомісця вартістю 250 тисяч гривень, посадовцю МВС Костянтину Дубоносу.

За це посадовець у документах зменшив суму збитків від кримінальної справи з 81 мільйона до 7 мільйонів гривень.

2 грудня Дубоноса взяли під варту із правом внесення застави у розмірі 1 мільйон 51 тисяча гривень.