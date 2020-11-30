У Франції уряд вирішив переписати частину гучного законопроєкту, що передбачає заборону поширювати фотографії з поліцейськими. Власне через цей документ у країні спалахнули масштабні протести.

Деталі рішення уряду Франції щодо суперечливого документу

Мовиться про закон про закон щодо глобальної безпеки. Заяву про ухвалення рішення "повністю переписати" одну з його статей зробила група депутатів, що представляють пропрезидентську політсилу "Вперед, республіко!". Причина такого кроку – вищезазанчені протести. Про це повідомляє Euronews.

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Власне ця стаття прирівнює до правопорушення фотографування та ідентифікацію правоохоронців в Інтернеті, якщо це має на меті заподіяння шкоди. Натомість французьку суспільство вважає, що завдяки цьому документу поліція почне діяти безкарно.

Коротко про скандальний закон