Через протести у Франції перепишуть скандальний закон про фото з поліцейськими
У Франції уряд вирішив переписати частину гучного законопроєкту, що передбачає заборону поширювати фотографії з поліцейськими. Власне через цей документ у країні спалахнули масштабні протести.
Деталі рішення уряду Франції щодо суперечливого документу
Мовиться про закон про закон щодо глобальної безпеки. Заяву про ухвалення рішення "повністю переписати" одну з його статей зробила група депутатів, що представляють пропрезидентську політсилу "Вперед, республіко!". Причина такого кроку – вищезазанчені протести. Про це повідомляє Euronews.
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Власне ця стаття прирівнює до правопорушення фотографування та ідентифікацію правоохоронців в Інтернеті, якщо це має на меті заподіяння шкоди. Натомість французьку суспільство вважає, що завдяки цьому документу поліція почне діяти безкарно.
Коротко про скандальний закон
- Законопроєкт щодо глобальної безпеки французькі депутати ухвалили в 1 читанні.
- Сам документ вони пояснюють тим, що публікація відповідних світлин порушує фізичну та психологічну недоторканість правоохоронців.
- Порушників можуть карати ув'язненням або штрафром у розмірі 45 тисяч євро.
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