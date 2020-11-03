Голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка оголосили у розшук. Національне антикорупційне бюро підозрює його у зловживанні впливом, створенні злочинної організації, метою якої було захоплення влади та ухвалення замовних рішень.

У НАБУ заявили, що Вовка оголосили у розшук через "систематичним ігноруванням повісток від органу досудового розслідування". Про це мовиться на сайті НАБУ.

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22 жовтня Вовк та його адвокат не з'явилися на засідання до Вищого антикорупційного суду, на якому йому мали обрати запобіжний захід.

Через систематичне ігнорування повісток від органу досудового розслідування і слідчого судді, а також неявкою для участі у допиті та інших процесуальних дій, НАБУ розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом створення головою ОАСК злочинної організації з метою захоплення державної влади, – мовиться у повідомленні НАБУ.

Зауважимо, що НАБУ оголошує Вовка у розшук вже вдруге. Його та ще 6 суддів Окружного адмінсуду розшукували на початку вересня 2020-го. Вони були підозрюваними, що діяли у межах злочинної організації на чолі з Вовком.

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