Кабмін скасував обмеження зарплат керівництву Укрзалізниці, "Борисполя" та АМПУ
Кабінет Міністрів України скасував обмеження щодо розміру зарплат керівництву та членам наглядових рад кількох великих державних компаній. Мовиться про Укрзалізницю, Міжнародний аеропорт "Бориспіль" і Адміністрацію морських портів України.
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Відповідні розпорядження уряду від 5 жовтня 2020 опублікували на сайті Кабміну. Мовиться про такі документи: №1387-р, 1388-р, 1389-р.
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Цими розпорядженнями Кабмін визнає такими, що втратили чинність, попередні від липня – серпня 2020 року. Тоді уряд затверджував фінансові плани Укрзалізниці, "Борисполя" та АМПУ.
Що цьому передувало
- 29 березня президент Володимир Зеленський заявив, що заробітні плати чиновників і суддів слід максимально скоротити в період карантину.
- 28 серпня Конституційний суд визнав, що обмеження заробітних плат державних службовців і суддів в період карантину є незаконним.
- 16 вересня Кабінет Міністрів зняв карантинне обмеження зарплат в 47 тисяч гривень для членів правління та наглядових рад трьох державних банків.
- 2 жовтня президент Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України про державний бюджет на 2020 рік", який, зокрема, дозволяє Кабінету Міністрів скасовувати обмеження зарплат у державних компаніях.
- 28 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка знімає обмеження в 10 розмірів мінімальних зарплат для місячної винагороди та заробітної плати керівникам і членам спостережних рад державних компаній.
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