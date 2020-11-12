Кабінет Міністрів України скасував обмеження щодо розміру зарплат керівництву та членам наглядових рад кількох великих державних компаній. Мовиться про Укрзалізницю, Міжнародний аеропорт "Бориспіль" і Адміністрацію морських портів України.

Кабмін скасував обмеження на зарплати топ-менеджерів Укрзалізниці, "Борисполя" та АМПУ: що відомо

Відповідні розпорядження уряду від 5 жовтня 2020 опублікували на сайті Кабміну. Мовиться про такі документи: №1387-р, 1388-р, 1389-р.

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Цими розпорядженнями Кабмін визнає такими, що втратили чинність, попередні від липня – серпня 2020 року. Тоді уряд затверджував фінансові плани Укрзалізниці, "Борисполя" та АМПУ.

Зауважимо! Кабмін запровадив обмеження заробітної плати в 47 230 гривень на місяць для очільників, членів правління та членів наглядових рад державних компаній. Мали тривати такі обмеження в період карантину в межах боротьби з коронавірусом.

Що цьому передувало