Дмитро Разумков доручив терміново переглянути рішення про скасування парламентської акредитації для деяких журналістів, зокрема проєкту "Слідство. Інфо". Раніше парламентський комітет зі свободи слова заборонив представникам деяких ЗМІ відвідувати Раду.

Спікер Верховної Ради дізнався про пропозицію пресслужби апарату Ради щодо позбавлення деяких ЗМІ акредитації, перебуваючи з візитом у Німеччині. Про це у фейсбуці повідомила прессекретарка Дмитра Разумкова Ольга Туній.

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Розуміючи важливість неупередженого та об’єктивного висвітлення роботи Ради Разумков надав термінове доручення переглянути та прийняти виважене рішення щодо переліку ЗМІ й підстав позбавлення їх акредитації,

– зазначила Туній.

У Разумкова наголошують, що журналісти таких проєктів, як "Слідству.Інфо" мають беззаперечне право доступу до першоджерел у Раді і гарантоване право на журналістську діяльність.

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