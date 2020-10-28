Разумков відреагував на скасування акредитації журналістів у Раді та дав термінове доручення
Дмитро Разумков доручив терміново переглянути рішення про скасування парламентської акредитації для деяких журналістів, зокрема проєкту "Слідство. Інфо". Раніше парламентський комітет зі свободи слова заборонив представникам деяких ЗМІ відвідувати Раду.
Спікер Верховної Ради дізнався про пропозицію пресслужби апарату Ради щодо позбавлення деяких ЗМІ акредитації, перебуваючи з візитом у Німеччині. Про це у фейсбуці повідомила прессекретарка Дмитра Разумкова Ольга Туній.
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Розуміючи важливість неупередженого та об’єктивного висвітлення роботи Ради Разумков надав термінове доручення переглянути та прийняти виважене рішення щодо переліку ЗМІ й підстав позбавлення їх акредитації,
– зазначила Туній.
У Разумкова наголошують, що журналісти таких проєктів, як "Слідству.Інфо" мають беззаперечне право доступу до першоджерел у Раді і гарантоване право на журналістську діяльність.
Кому та чому заборонили доступ до Ради
- 28 жовтня стало відомо, що комітет Верховної Ради зі свободи слова заборонив сотні журналістам з 22 ЗМІ відвідувати парламент, серед них "Слідство.Інфо".
- Рішення прийняли через звернення керівника пресслужби апарату Ради Ірини Кармелюк. Вона попросила позбавити акредитації журналістів тих видань, які не висвітлюють діяльність парламенту.
- Згодом нардепка від "Слуги народу" і член комітету з питань свободи слова Тетяна Циба пояснила, що депутати проголосували за весь список, не ознайомившись, кого до нього віднесли.