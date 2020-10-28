Скасування електронних декларацій спричинить значний регрес антикорупційних реформ в України. Як наслідок, воно може становити загрози для безвізу та перешкоджати отриманню траншу від МВФ.

Конституційний суд України виконав забаганку деяких нардепів і скасував більшу частину антикорупційної реформи. Про це повідомила пресслужба організації Transparency International.

Зауважте Скандальне рішення Конституційного суду: як це вплине на українців

Виконавчий директор Transparency International в Україні Андрій Боровик заявив, що таке рішення КС "спровокує значний відкат антикорупційної реформи в Україні".

Ці норми законодавства формували підвалини системи боротьби з корупцією, яка визнана однією із загроз національної безпеки. Окрім втрати підзвітності чиновників, тисячі посадовців залишаться поза покаранням за брехню в декларації,

– наголосив Боровик.

В організації також закликали Володимира Зеленського використати своє право на законодавчу ініціативу. Однак наголосили, що новий закон вже не вплине на тих чиновників, чиї декларації наразі були під прицілом.

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Що кажуть у Євросоюзі

Рішенням Конституційного суду стурбовані і в Євросоюзі. У коментарі УНІАН там заявили, що фінансова підтримка України нерозривно пов'язана з незалежними, та вільними від політичного тиску антикорупційними органами.

ЄС розглядає інституції для боротьби з корупцією, створені після Революції гідності на вимогу українського народу, як найважливіший інструмент для перетворення України і для більш тісних політичних і економічних зв’язків з ЄС,

– мовиться у повідомленні.

В ЄС також наголосили, що у випадку запиту від української влади готові допомогти знайти шляхи, необхідні для відновлення правової визначеності.

Зверніть увагу! 27 жовтня 2020 року Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Окрім того, КС також скасували положення про незаконне збагачення, електронне декларування та повноваження НАЗК.