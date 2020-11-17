Більшість українці обурило рішення Київського апеляційного суду скасувати арешт президенту-втікачу Віктору Януковичу. Однак в структурі вважають, що будь-які звинувачення в їхній бік є безпідставними.

Наразі судді озвучили лише резолютивну частину судового рішення. Про це повідомила пресслужба установи.

До слова Апеляційний суд Києва скасував заочний арешт Віктора Януковича

Проголошення повного тексту ухвали із зазначенням мотивів призначено на 20 листопада 2020 року 10:00. До цього суд просить утриматися від оцінки його дій.

Вважаємо беззмістовними звинувачення у тому, що Київський апеляційний суд сприяє уникненню колишнім президентом України кримінальної відповідальності...,

– заявили в Апеляційному суді.

У повідомленні зазначається, що суд вважає неприпустимим поширення недостовірної інформації, що створює негативне враження про діяльність структури та маніпулює суспільною думкою. Це штучно загострює ситуацію навколо справ, які мають суспільне значення.

Скасування арешту Януковича: що відомо