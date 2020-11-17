Одразу з перших слів виступу у Верховній Раді Денис Шмигаль дав зрозуміти: карантин вихідного дня уряд не скасовуватиме. Мовляв, обмежувальні заходи вже показали результати.

Українці знизили свою активність на вихідних на 20%. Тож це – гарна можливість розірвати ланцюжок захворюваності. Більше про це розповіли в сюжеті журналісти 24 каналу.

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Уряд не скасує карантин вихідного дня

В іншому випадку через 3 тижні щодня фіксуватимуть 20 тисяч інфікувань.

Треба зафіксували на цифрах не більше 12 – 15 тисяч випадків хворих на добу. За найближчі 2 тижні ми повинні побачити його (карантин вихідного дня – 24 канал) перші результати за умови дотримання абсолютно всіх правил,

– зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він додав, що якщо цього не станеться, то Україна почне готуватися до більш жорстких карантинних обмежень.

Хто закликає проголосувати за постанову

Скептично оцінили виступ Дениса Шмигаля у фракції "Голос". Депутати закликали проголосувати за постанову.

"Введення карантину вихідного дня не має жодної допомоги з епідеміологічної точки зору. Це не допоможе подолати епідемію. Половинчасті рішення не спрацювали в європейських країнах, які їх вводили", – запевнила нардепка від фракції "Голос" Ольга Стефанишина.



Карантин вихідного дня не допоможе подолати епідемію / Фото РІА "Новини"

Постанова не скасує рішення

Депутати в "Слузі народу" пояснили: постанова не скасовує автоматично карантин. Вона лише закликає уряд ухвалити це рішення. Водночас у монобільшості просять Кабмін дослухатися до зауважень депутатів.

Хочемо рекомендувати панові прем'єр-міністру переглянути карантин вихідного дня і зробити більш вдалу модель, навіть якщо ми говоримо про обмеження,

– наголосила нардепка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

Голосування провалилося

Попри те, що під постановою поставили підписи голови усіх фракцій, голосування з тріском провалили. Не вистачило 80 голосів. В "Слузі народу" тільки трохи понад 30 депутатів підтримали постанову.

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За словами нардепа від фракції "Слуга народу" Данила Гетманцева, рішення повинен приймати той орган, який несе відповідальність.

Чи звільнять Степанова

Втім депутати не опустили руки і вирішили подолати головного винуватця, на їхню думку, провальної боротьби з коронавірусом.

Законотворці хочуть провести позачергове засідання і збирають підписи за звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Зараз він захворів на COVID-19 і перебуває на лікарняному.

Чому Рада провалила голосування: дивіться в сюжеті 24 каналу