Під будівлею Конституційного Суду у Києві зранку 6 листопада зібрались протестувальники. Вони вимагають, аби КСУ визнав неконституційним закон про ринок землі. Ймовірно, мітингувальників привезли під будівлю суду, адже неподалік помітили кілька автобусів.

Будівлю оточили силовики. До слова, правоохоронців наразі більше, ніж протестувальників. Про це повідомляє 24 канал.

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Що вимагають протестувальники

Мітингувальники вимагають скасування ринку землі.

Вони скандують, аби Раду і президента Володимира Зеленського відправили у відставку, бо ті нібито узурпують владу, адже не мають права розпускати суддів КСУ.

Неподалік будівлі суду стоять кілька автобусів на чернігівських номерах. Ймовірно, цим транспортом привезли людей.

Серед мітингувальників є переважно пенсіонери. Люди тримають в руках прапори "Свободи", "Традиції і порядку" та "Асоціації фермерів та приватних землевласників". До слова, раніше на сторінці "Свободи" у фейсбуці анонсували мітинг проти ринку землі.

Мітинг противників ринку землі під КСУ, дивіться відео:

КСУ та закон про ринок землі: що відомо

Раніше КСУ заявляв, що хоче розглянути земельну реформу.

Однак 29 вересня суд відклав розгляд конституційності закону про ринок землі, тому що на засідання не з'явився представник президента Федір Веніславський.

2 листопада суд розглядав питання про офіційне тлумачення норм Конституції, що стосуються права власності на землю.

5 листопада КСУ взяв перерву у розгляді "земельних" статей через відсутність кворуму.



Мітингувальники під КСУ / Фото 24 каналу



Автобуси, якими, ймовірно, привезли мітингувальників / Фото 24 каналу



Силовики та протестувальники зібрались під КСУ / Фото 24 каналу

Скандал навколо Конституційного Суду: коротко