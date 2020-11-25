До Окружного адміністративного суду Києва надійшов ще один позов про скасування карантину вихідного дня. Однак позивач вимагає ще й моральну компенсацію.

Що вимагає позивач

Крім скасування карантину вихідного дня, позивач просить 500 тисяч гривень моральної шкоди. Про це повідомили у пресслужбі ОАСК.

До теми Просили скасувати карантин вихідного дня: до ОАСК надійшло 3 позови

Гроші просять стягнути з Кабінету Міністрів як компенсацію.

До слова, позов подав житель Чернігівської області. Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження в адміністративній справі.

Що з попередніми позовами

Раніше до суду вже надходили 3 позови про скасування карантину вихідного дня. За двома з них суд відкрив провадження. Третій залишив без змін, аби позивач усунув недоліки.

Зверніть увагу! Уряд запровадив з 13 листопада карантин вихідного дня. Відтак протягом 3 тижнів у суботу та неділю діють жорсткі обмеження. До речі, українці вкрай різко сприйняли ініціативу Кабміну. Підприємці навіть виходили на протести.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу