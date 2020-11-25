Просять скасувати карантин вихідного дня та 500 тисяч гривень: до ОАСК надійшов ще один позов
До Окружного адміністративного суду Києва надійшов ще один позов про скасування карантину вихідного дня. Однак позивач вимагає ще й моральну компенсацію.
Що вимагає позивач
Крім скасування карантину вихідного дня, позивач просить 500 тисяч гривень моральної шкоди. Про це повідомили у пресслужбі ОАСК.
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Гроші просять стягнути з Кабінету Міністрів як компенсацію.
До слова, позов подав житель Чернігівської області. Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження в адміністративній справі.
Що з попередніми позовами
Раніше до суду вже надходили 3 позови про скасування карантину вихідного дня. За двома з них суд відкрив провадження. Третій залишив без змін, аби позивач усунув недоліки.
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