Після понад 3 роки незаконного ув'язнення в італійському СІЗО, український нацгвардієць Віталій Марків прилетів в Україну. Після приземлення літака в аеропорті "Бориспіль" відбувся брифінг.

Італійські правоохоронці провели проти Марківа великий комплекс оперативно-технічних засобів. Про це на брифінгу сказав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, повідомляє 24 канал.

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Тиск італійських правоохоронців

За його словами, поліціянти Італії будь-якими способами намагалися вмовити нацгвардійця, щоб він визнав винною Україну у смерті Андреа Роккелі.

Після його затримання, як мені розповідав сам Віталій, йому пропонували італійські представники юстиції: "Скажи, що винна Україна, ми тебе відпустимо. Ми розуміємо, що в нас, можливо, не буде доказів звинуватити саме тебе". Але він відмовився від такої співпраці,

– зазначив Геращенко.

На його думку, російська пропаганда та її спецслужби робили все, щоб на прикладі загибелі Роккелі показати, що українські нацгвардійці і військовослужбовці – це нелюди, які вбивають все, що рухається. "Він відмовився від того, щоб називати Україну державою, в якій вбивають журналістів" , – додав заступник міністра.

Що буде далі

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова ствердила, що спочатку треба дочекатися 90 діб після рішення до резолютивної частини, яку вчора оголосив апеляційний суд Мілану. Потім вони подаватимуть скаргу, а потім ми захищатимемо Марківа

"Ми давно готувалися до плану Б. Коли ми почули, що він невинний, то зрозуміли, що повинні готуватися до наступного кроку", – сказала Денісова.

Також вона додала, що, на її думку, безумовна сторона звинувачення подаватиме скаргу в Касаційний суд.

Коротко про звільнення Марківа

Віталія Марківа у 2019 році звинуватили нібито у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі.

італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі. Суд в італійському місті Павія засудив його до 24 років ув'язнення .

. Утім, завдяки українській поліції та Нацгвардії, які провели слідчі дії та зібрали докази невинуватості українця, Міланський апеляційний суд повністю виправдав нацгвардійця.

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