Скажи, що винна Україна – ми тебе відпустимо, – італійські правоохоронці Марківу
Після понад 3 роки незаконного ув'язнення в італійському СІЗО, український нацгвардієць Віталій Марків прилетів в Україну. Після приземлення літака в аеропорті "Бориспіль" відбувся брифінг.
Італійські правоохоронці провели проти Марківа великий комплекс оперативно-технічних засобів. Про це на брифінгу сказав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, повідомляє 24 канал.
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Тиск італійських правоохоронців
За його словами, поліціянти Італії будь-якими способами намагалися вмовити нацгвардійця, щоб він визнав винною Україну у смерті Андреа Роккелі.
Після його затримання, як мені розповідав сам Віталій, йому пропонували італійські представники юстиції: "Скажи, що винна Україна, ми тебе відпустимо. Ми розуміємо, що в нас, можливо, не буде доказів звинуватити саме тебе". Але він відмовився від такої співпраці,
– зазначив Геращенко.
На його думку, російська пропаганда та її спецслужби робили все, щоб на прикладі загибелі Роккелі показати, що українські нацгвардійці і військовослужбовці – це нелюди, які вбивають все, що рухається. "Він відмовився від того, щоб називати Україну державою, в якій вбивають журналістів" , – додав заступник міністра.
Що буде далі
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова ствердила, що спочатку треба дочекатися 90 діб після рішення до резолютивної частини, яку вчора оголосив апеляційний суд Мілану. Потім вони подаватимуть скаргу, а потім ми захищатимемо Марківа
"Ми давно готувалися до плану Б. Коли ми почули, що він невинний, то зрозуміли, що повинні готуватися до наступного кроку", – сказала Денісова.
Також вона додала, що, на її думку, безумовна сторона звинувачення подаватиме скаргу в Касаційний суд.
Коротко про звільнення Марківа
- Віталія Марківа у 2019 році звинуватили нібито у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі.
- Суд в італійському місті Павія засудив його до 24 років ув'язнення.
- Утім, завдяки українській поліції та Нацгвардії, які провели слідчі дії та зібрали докази невинуватості українця, Міланський апеляційний суд повністю виправдав нацгвардійця.
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