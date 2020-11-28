Народний депутат Олександр Скічко та глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак своїми діями ставлять під загрозу безпеку перевезень і майбутнє цілої галузі вагонобудування в інтересах окремих вантажовідправників, які експлуатують парк старих вагонів.

Скічко підтримав ініціативу Укрзалізниці, згідно з якою терміни служби окремих категорій вантажних вагонів можна буде продовжувати до 45 років, яку монополіст розробив на противагу рішенню Мінінфраструктури обмежити термін служби застарілого рухомого складу. Про це повідомляє УНІАН.

Влітку Кабмін ввів ембарго на подальше ввезення таких вагонів. Однак ринок вимагав також представити план списання вже працюючого всередині країни б / у парку. За різними оцінками, протягом найближчих 7 – 9 років списанню щорічно підлягає 10 – 12 тисяч вагонів. Ухвалення плану модернізації рухомого складу дозволить згенерувати в найближчі 5 років близько 10% додаткового ВВП – близько 350 мільярдів гривень, підрахували вагонобудівники. Відсутність такого плану, навпаки призведе до знищення цілої галузі, а десятки тисяч висококваліфікованих працівників залишаться на вулиці, йдеться в матеріалі.

Ініціатива ж УЗ – це фактично заморожування сьогоднішньої ситуації.

По коліях будуть продовжувати їздити напіврозвалені вагони, які призводять до аварій вартістю мільйони гривень, а ремонти такого складу відбуваються лише "на папері"… Термінів експлуатації в 45 років немає ні в одній європейській країні і навіть Росія і Казахстан "видавлюють" свої старі вагони з ринку, серед іншого, і з метою підтримки своїх вітчизняних машинобудівників",

– зазначають журналісти.

На думку видання, ініціатива УЗ – свідчення того, що новий глава правління Володимир Жмак вже визначився з політичними покровителями і почав працювати в їх інтересах.

"Його некомпетентність буде компенсована зовнішнім управлінням з боку зацікавлених вантажовідправників, які є кінцевими "бенефіціарами" схеми з уживаними вагонами", – мовиться у статті.

Що стосується Скічко, то він буквально недавно разом зі Всеукраїнською аграрною радою, асоціацією "Укрметалургпром", "Укрвідтранс" та низкою інших об'єднань промисловців став активно агітувати за відмову від списання вагонів в інтересах вантажовідправників. За даними ЗМІ, основна частина старого парку є в руках компаній Ріната Ахметова, Андрія Веревського, Дмитра Фірташа, а також російської "Смарт-Логістик" та компанії Едуарда Татьянича і Макара Пасенюка з ICU.

"За однією з версій, тему з вагонами і підтримкою Укрзалізниці Скічко вибрав для себе як пріоритетну, щоб зайняти пост міністра інфраструктури. Його нардеп нібито пригледів для себе, як тільки крісло під Владиславом Кріклієм почало хитатися. Однак набагато реалістичним виглядає сценарій, що колишній телеведучий може увійти в історію як "трунар" цілої вагонобудівній галузі, який, пішовши на поводу у меркантильних інтересів окремих учасників ринку, поставив їх бізнес-завдання вище пріоритетів безпеки і розвитку інфраструктури країни", – резюмує видання.