Від початку 2020 року суди винесли вироки про кримінальну відповідальність для 34 людей, які скоювали злочини проти Революції Гідності. Здебільшого це не співробітники "Беркуту".

Про кількість людей, яких притягнули до відповідальності за злочини проти Революції Гідності, ДБР повідомило у відповідь на інформаційний запит видання "РБК-Україна".

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Крім 34 людей, щодо яких вже були вироки суду протягом 2020 року, ще 82 підозрюваних у справах Майдану перебувають у розшуку правоохоронними органами України.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що нині розслідують 80 справ, пов'язаних зі злочинами проти мирних протестів. З них 3 кримінальні провадження стосуються вбивств протестувальників.

Здебільшого нові кримінальні провадження стосуються не беркутівців, а прокурорів і слідчих, які безпідставно клопотали про арешти майданівців.