Для повної реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей потрібно щонайменше 25 років. Стільки ж потрібно і для завершення розмінування.

Міністр Резніков поговорив з комісаром ЄС Ленарчічем: про що

Питання повного повернення до складу України наразі окупованих земель Донбасу потребує певного часу. Про це під час онлайн-зустрічі говорили міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков та комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янез Ленарчіч, повідомляє пресслужба відомства.

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Резніков і Ленарчіч поспілкувалися про необхідність забезпечення міжнародним організаціям доступу на всій території України , зокрема й тимчасово окупованій.

, зокрема й тимчасово окупованій. Сторони обговорили і питання гуманітарного розмінування. Ленарчіч запевнив у готовності Євросоюзу допомагати Україні в цьому.

Скільки часу потрібно для ліквідації наслідків війни

Резніков розповів до досвід Хорватії. Попри те, що війна завершилася 25 років тому, розмінування досі триває. Закінчити його планують у 2025 році.

Ми усвідомлюємо, що у нас попереду схожий шлях. І я не боюся визнати, що повна безпечна реінтеграція в Україні, зокрема, завершення розмінування, займе не менше 25 років,

– наголосив Резніков.

Забезпечення жителів окупованих територій

Міністр також повідомив, що пенсії жителям ОРДЛО нараховують. Ба більше – уряд скасував обов’язкову верифікацію упродовж 60 діб. Україна робить усе, аби громадяни могли отримати пенсії максимально комфортно. А також з 10 листопада українська сторона відкрила два нових КПВВ на Луганщині.

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Зверніть увагу! Раніше глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заяв про "План дій по Донбасу". Він передбачає припинення збройного конфлікту та проведення повної демілітаризації окупованих територій. А згодом й організацію на Донбасі виборів. Росії, звичайно, така ініціатива України не сподобалася.