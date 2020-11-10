Безпечна реінтеграція окупованих територій займе щонайменше 25 років, – Резніков
Для повної реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей потрібно щонайменше 25 років. Стільки ж потрібно і для завершення розмінування.
Міністр Резніков поговорив з комісаром ЄС Ленарчічем: про що
Питання повного повернення до складу України наразі окупованих земель Донбасу потребує певного часу. Про це під час онлайн-зустрічі говорили міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков та комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янез Ленарчіч, повідомляє пресслужба відомства.
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- Резніков і Ленарчіч поспілкувалися про необхідність забезпечення міжнародним організаціям доступу на всій території України, зокрема й тимчасово окупованій.
- Сторони обговорили і питання гуманітарного розмінування. Ленарчіч запевнив у готовності Євросоюзу допомагати Україні в цьому.
Скільки часу потрібно для ліквідації наслідків війни
Резніков розповів до досвід Хорватії. Попри те, що війна завершилася 25 років тому, розмінування досі триває. Закінчити його планують у 2025 році.
Ми усвідомлюємо, що у нас попереду схожий шлях. І я не боюся визнати, що повна безпечна реінтеграція в Україні, зокрема, завершення розмінування, займе не менше 25 років,
– наголосив Резніков.
Забезпечення жителів окупованих територій
Міністр також повідомив, що пенсії жителям ОРДЛО нараховують. Ба більше – уряд скасував обов’язкову верифікацію упродовж 60 діб. Україна робить усе, аби громадяни могли отримати пенсії максимально комфортно. А також з 10 листопада українська сторона відкрила два нових КПВВ на Луганщині.
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