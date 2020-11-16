У Верховній Раді станом на 16 листопада коронавірусом інфікувалися 27 народних депутатів та 24 співробітники апарату. Усі вони зараз перебувають на лікарняному.

Всього у парламенті коронавірусом перехворіли майже сотня депутатів. Про це на засіданні погоджувальної ради 16 листопада заявила віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк, повідомляє "Новое Время".

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У нас, в стінах парламенту, дуже непроста ситуація щодо COVID-19. Зараз 27 хворих народних депутатів, всього перехворіли більше 90 депутатів,

– сказала віцеспікерка.

Хто у Верховній Раді хворий на COVID-19

Коронавірус діагностували у спікера Ради Дмитра Разумкова. Наразі його обов’язки тимчасово виконує віцеспікерка Олена Кондратюк.

Також позитивний результат тесту на коронавірус отримав перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.