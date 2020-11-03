Народна обраниця від "Слуги народу" Галина Янченко заявила, що вартість утримання одного судді Конституційного Суду – 21 мільйон гривень. За її словами, нині державне фінансування викликає великі питання.

Галина Янченко внесла у Верховну Раду законопроєкт про позбавлення КСУ державного фінансування до оновлення його складу. Про це вона розповіла журналістам після засідання фракції "Слуги народу", повідомляє 24 канал.

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Вона розповіла, що загалом депутати мають різні законодавчі ініціативи щодо того, як бути з Конституційним Судом після його скандального рішення про електронне декларування.

Утримання одного судді обходиться бюджету, а конкретно платникам податків, у 21 мільйон гривень на рік. При цьому ці люди зараз ставлять під сумнів велику частину антикорупційної реформи,

– наголосила парламентарка.

Наразі текст її законопроєкту відсутній на сайті Верховної Ради. Втім вже сама назва вказує на те, що гроші замість фінансування КСУ вона пропонує віддати на освітні програми.

Детальніше про фінансування роботи суддів: