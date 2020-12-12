Сенат США 11 грудня ухвалив закон про асигнування на нацоборону. Документ передбачає чверть мільярда доларів допомоги Україні. Кошти призначені на додаткові навчання, консультаційні послуги для української армії, а також летальне та нелетальне озброєння.

На летальне обладнання призначили 75 мільйонів доларів

На обладнання летального характеру мають піти 75 мільйонів в американській валюті, це на 25 мільйонів більше, ніж у 2020 році. Про це повідомив сенатор США Роб Портман, інформує Інтерфакс-Україна.

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Я аплодую своїм колегам по Сенату за те, що вони ухвалили звіт конференції NDAA на 2021 фінансовий рік, який чітко дає зрозуміти, що Америка підтримує український народ в його боротьбі за демократичне, процвітаюче і незалежне майбутнє перед обличчям російської агресії,

– повідомив Портман на своєму офіційному сайті.

Сенатор відзначив боротьбу України проти агресії Росії

Сенатор пропонує Міноборони США розробити нову стратегію підтримки українських Збройних сил. Це дасть змогу розставити пріоритети для майбутньої допомоги Україні у сфері безпеки – у тих ділянках, де є найбільше прогалин.

Українські військові мужньо боролися проти російської агресії на Донбасі і домоглися величезних успіхів. Я давно виступав за розробку всеосяжного, багаторічного плану допомоги у сфері безпеки,

– пояснив Портман.

У Сенаті США закликали уряд України продовжити зусилля у боротьбі з корупцією. Допомога Америки, наголосив Портман, пов'язана з антикорупційними реформами в Україні.

Зверніть увагу! Тепер затверджений Сенатом оборонний бюджет має підписати чинний президент країни Дональд Трамп.