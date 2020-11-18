Рекордні суми: скільки політики витратили на рекламу в соцмережах перед виборами
Під час місцевих виборів 2020 року для просування у соціальних мережах кандидати витратили рекордні суми грошей. Політична реклама у фейсбуці почала з’являтися на початку року, але найбільше її було саме в жовтні.
Загальна сума витрат на рекламу складає понад 6,6 мільйона доларів – майже 178 мільйонів гривень. Про це інформує Рух ЧЕСНО. Дані включають витрати до 25 жовтня 2020 року. Однак це ще не кінцеві цифри – сума зростатиме у зв'язку з другим туром виборів міських голів у великих містах.
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Рейтинг витрат політиків на сторінки у соцмережах
ЧЕСНО склав рейтинг з двадцяти політичних партій та їхніх представників, які найбільше витратились на просування у фейсбуці та інстаграмі. Більшість сторінок, які потрапили до списку, — партійні або сторінки кандидатів.
- Очолює рейтинг партія "За майбутнє". Від серпня до жовтня вона витратила майже 170 тисяч доларів.
- Другу позицію рейтингу займає "Наш край". У 2020 році її витратити на рекламні дописи складають 166 тисяч доларів.
- У список лідерів також потрапила президентська партія "Слуга народу". Основна партійна сторінка у фейсбуці та київська сторінка партії загалом витратили 88 тисяч доларів.
- Замикає рейтинг партія "Довіра" зі своєю полтавською сторінкою, яка витратила на поширення дописів 31 тисячу доларів.
Окрім партій, до списку лідерів по витратах на рекламу потрапили і самі політики:
- Ігор Палиця,
- Ірина Верещук,
- Олександр Шевченко,
- Петро Порошенко.
Витрати політиків на рекламу в соцмережах / Інфографіка ЧЕСНО
Загальні витрати партій
До цього рейтингу, крім партійних, включено також сторінки кандидатів від партій, медіа та інші профілі, які поширювали рекламу на користь партій чи їхніх кандидатів. Загалом у 2020 році у соцмережах з'являлася реклама 109 партій.
- Лідер за витратами – партія "Слуга народу", яка витратила 880 тисяч доларів. Найактивнішими серед політиків-"слуг" були нардепка Ірина Верещук, голова ОДА Харківщини Олексій Кучер, а також кандидат на посаду мера Львова Тарас Кльофа. Загалом агітацію за "Слугу народу" та її кандидатів розміщували щонайменше 319 сторінок.
- За парламентською партією монобільшості йдуть партії "За майбутнє" (704 тисяч доларів із 96 сторінок) та "ЄС" (402 тисячі доларів зі 157 сторінок).
Витрати політичних партій на рекламу в соцмережах / Інфографіка ЧЕСНО
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Рейтинг витрат кандидатів у мери
- Велику ставку на рекламу в соцмережах робили саме кандидати від "Слуги народу". У топ-сторінок кандидатів у міські голови потрапило одразу семеро "слуг".
- Віталій Кличко, який переміг у першому турі столичних виборів, витратив трохи більше 26 тисяч доларів.
- Найбільшою конкуренція в соцмережах була серед кандидатів у міські голови Львова – 7 із 17 кандидатів потрапили у Топ-20 за витратами з їх особистих сторінок. До прикладу, Ігор Васюник вклав у рекламу 26 тисяч доларів. Понад 20 тисяч доларів витратили на рекламу в фейсбуці кандидати на пост мера Львова Андрій Садовий та Олег Синютка.
Деякі кандидати у мери не витрачали гроші на рекламу із персональних сторінок, натомість їх активно рекламували сторінки партії чи інші.
Витрати кандидатів в мери на рекламу в соцмережах / Інфографіка ЧЕСНО
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