Під час місцевих виборів 2020 року для просування у соціальних мережах кандидати витратили рекордні суми грошей. Політична реклама у фейсбуці почала з’являтися на початку року, але найбільше її було саме в жовтні.

Загальна сума витрат на рекламу складає понад 6,6 мільйона доларів – майже 178 мільйонів гривень. Про це інформує Рух ЧЕСНО. Дані включають витрати до 25 жовтня 2020 року. Однак це ще не кінцеві цифри – сума зростатиме у зв'язку з другим туром виборів міських голів у великих містах.

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Рейтинг витрат політиків на сторінки у соцмережах

ЧЕСНО склав рейтинг з двадцяти політичних партій та їхніх представників, які найбільше витратились на просування у фейсбуці та інстаграмі. Більшість сторінок, які потрапили до списку, — партійні або сторінки кандидатів.

Очолює рейтинг партія "За майбутнє" . Від серпня до жовтня вона витратила майже 170 тисяч доларів .

. Від серпня до жовтня вона витратила майже . Другу позицію рейтингу займає "Наш край" . У 2020 році її витратити на рекламні дописи складають 166 тисяч доларів .

. У 2020 році її витратити на рекламні дописи складають . У список лідерів також потрапила президентська партія "Слуга народу" . Основна партійна сторінка у фейсбуці та київська сторінка партії загалом витратили 88 тисяч доларів .

. Основна партійна сторінка у фейсбуці та київська сторінка партії загалом витратили . Замикає рейтинг партія "Довіра" зі своєю полтавською сторінкою, яка витратила на поширення дописів 31 тисячу доларів.

Окрім партій, до списку лідерів по витратах на рекламу потрапили і самі політики:

Ігор Палиця,

Ірина Верещук,

Олександр Шевченко,

Петро Порошенко.



Витрати політиків на рекламу в соцмережах / Інфографіка ЧЕСНО

Загальні витрати партій

До цього рейтингу, крім партійних, включено також сторінки кандидатів від партій, медіа та інші профілі, які поширювали рекламу на користь партій чи їхніх кандидатів. Загалом у 2020 році у соцмережах з'являлася реклама 109 партій.

Лідер за витратами – партія "Слуга народу", яка витратила 880 тисяч доларів. Найактивнішими серед політиків-"слуг" були нардепка Ірина Верещук, голова ОДА Харківщини Олексій Кучер, а також кандидат на посаду мера Львова Тарас Кльофа. Загалом агітацію за "Слугу народу" та її кандидатів розміщували щонайменше 319 сторінок.

За парламентською партією монобільшості йдуть партії "За майбутнє" (704 тисяч доларів із 96 сторінок) та "ЄС" (402 тисячі доларів зі 157 сторінок).



Витрати політичних партій на рекламу в соцмережах / Інфографіка ЧЕСНО

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Рейтинг витрат кандидатів у мери

Велику ставку на рекламу в соцмережах робили саме кандидати від "Слуги народу". У топ-сторінок кандидатів у міські голови потрапило одразу семеро "слуг".

Віталій Кличко, який переміг у першому турі столичних виборів, витратив трохи більше 26 тисяч доларів.

Найбільшою конкуренція в соцмережах була серед кандидатів у міські голови Львова – 7 із 17 кандидатів потрапили у Топ-20 за витратами з їх особистих сторінок. До прикладу, Ігор Васюник вклав у рекламу 26 тисяч доларів. Понад 20 тисяч доларів витратили на рекламу в фейсбуці кандидати на пост мера Львова Андрій Садовий та Олег Синютка.

Деякі кандидати у мери не витрачали гроші на рекламу із персональних сторінок, натомість їх активно рекламували сторінки партії чи інші.



Витрати кандидатів в мери на рекламу в соцмережах / Інфографіка ЧЕСНО

До слова! Перед другим туром виборів з 25 жовтня до 7 листопада політичні партії та кандидати розмістили понад 4 тисячі рекламних дописів у соціальній мережі фейсбук. Їх загальна вартість становить 144 тисячі доларів.