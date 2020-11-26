Чистий збиток "Нафтогазу" за січень – вересень 2020 року склав понад 17 мільярдів гривень, з яких більше 11 мільярдів гривень компанія втратила за перше півріччя. У 2019 році за такий самий період "Нафтогаз" заробив більше 21 мільярда гривень.

Причинами збитків є менший попит та нижчі ціни на газ. Про це повідомляє пресслужба національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

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Водночас компанія відзначає зменшення чистого боргу. У кінці 2019 року він становив 42,6 мільярда гривень, а на кінець третього кварталу 2020 року – 19,7 мільярда гривень.

Причиною боргів стали прострочені платежі

У "Нафтогазі" зазначили, що залишається простроченою частина платежів за поставки, здійснені до 31 липня 2020 року на умовах спеціальних зобов’язань. Це спричинило нарахування боргів у сумі 3,7 мільярда гривень.

У компанії додали, що рух грошей від операцій у третьому кварталі становить пів мільярда гривень. Торік цей показник був від’ємним – 12,6 мільярда гривень за третій квартал 2019 року (за виключенням припиненої діяльності).

За дев’ять місяців 2020 року рух коштів від операцій склав 16,1 мільярда гривень. Майже такий самий показник був у минулому році – 16,9 мільярда гривень,

– зазначили в компанії.

Скільки видобуто газу і звідки візьмуть гроші

За дев’ять місяців "Нафтогаз" задекларував 10,7 мільярда кубометрів видобутого та 12 мільярдів кубометрів реалізовано природного газу.

Компанія очікує до кінця року отримати з бюджету 32 мільярди гривень компенсації за виконання спеціальних обов’язків. Відповідний закон парламент ухвалив ще 17 листопада.