В Ізраїлі продовжили жорсткий карантин через спалах COVID-19. Для людей діють правила, за недотримання яких суворо карають. У більшості випадків порушникам виписують штрафи, однак буває і кримінальна відповідальність.

Журналіст з Ізраїля Сергій Ауслендер розповів в ефірі 24 каналу, що поліція у день виписує по 5 – 7 тисяч штрафів.

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Він зауважив, що під час жорсткого карантину для правоохоронців це головна робота.

Які штрафи платять ізраїльтяни-порушники

Якщо людина перебуває без маски або відійшла від свого будинку далі ніж на 1 кілометр – такі порушники заплатять приблизно 120 євро. Однак у разі, якщо людина повинна була перебувати на самоізоляції, але вийшла з дому – розмір штрафу складає приблизно 1200 євро.

Якщо людину з діагнозом COVID-19 побачать у людному місці – притягнуть до кримінальної відповідальності. За свідоме розповсюдження недуги можуть посадити до в'язниці на 7 років,

– запевнив Ауслендер.

Карантин в Ізраїлі можуть продовжити ще

Жорсткий карантин повинен був тривати до 11 жовтня, однак його продовжили на 3 дні – до 14 жовтня. Влада попередила, що це не кінець і треба бути готовими, що продовження на місяць чи більше ймовірне.

"Після тижня карантину хворих стало менше вдвічі. Якщо тиждень тому було майже 8 тисяч (хворих за добу – 24 канал), то сьогодні зранку – 4 тисячі. Кількість тестів хочуть довести до 100 тисяч в день", – сказав Ауслендер.

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Карантинні обмеження спрацювали, як і планувала влада. Однак питання в тому, що буде, коли обмеження скасують. Журналіст ствердив, що повністю можливим є повернення сценарію, який був на початку літа. Тоді хворих вже майже не було, в країні відкрили усі заклади та інші підприємства. Однак через деякий час COVID-19 спалахнув з новою силою.

Довідка. В Ізраїлі зафіксували вже понад 277 тисяч хворих на COVID-19. З них одужали 211 тисяч, а померли – 1800. Загалом у світі вже понад 36 мільйонів хворих на смертоносну недугу.