Кабінет Міністрів закупив 320 наручних годинників з гравіюванням "від прем'єр-міністра України". Їх використають як подарунки від глави уряду на Новий рік.

На подарункові годинники Кабмін витратив пів мільйона гривень. Про це мовиться на порталі держзакупівель Prozorro.

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Загалом Кабінет Міністрів закупив 320 наручних годинників. Спочатку уряд планував витратити на них 495 тисяч гривень, однак "Київський годинниковий завод" запропонував виконати замовлення за 482,4 тисячі гривень.

Тобто за кожен годинник із бюджету віддали в середньому 1,5 тисячі гривень. Весь товар в уряд повинні доставити не пізніше 23 грудня.

Що відомо про подарункові годинники

Ремінець повинен бути з натуральної шкіри, циферблат сріблястого кольору з металевими значками золотого кольору, стрілки золотого кольору. На годинник повинні нанести логотип (Державний Герб) і напис "Від прем'єр-міністра України".

"Подарунковий футляр темно-червоного кольору. Розмір і матеріал футляра не визначається. Футляр повинен мати вигляд подарункового і відповідати розміру годинника. Нанесення логотипів/написів на футляр не передбачено", – мовиться у документації.