Від початку окупації Криму Росією у 2014 році лише на материкову Україну виїхали 45 тисяч кримчан. Росія ж натомість заміщує на півострові українське населення своїми громадянами.

Таке заміщення населення суперечить Женевським конвенціям щодо міжнародного права в умовах війни. Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

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Під час виступу на третьому комітеті Генасамблеї ООН з соціальних і гуманітарних питань український дипломат представив проєкт резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, Україна".

У проєкті цієї резолюції Україна наголошує, що громадяни в окупованому Криму опинилися в безнадійній ситуації в питанні прав і свобод.

Системні репресії, вибіркові затримання, переслідування, позасудові страти й тортури – усе це є лише частиною похмурої картини того, що колись було гостинним українським півостровом,

– заявив Сергій Кислиця.

Він підкреслив, що 45 тисяч людей вже виїхали з Криму на материкову частину України. Натомість Росія переміщує на півострів власне населення.

Зверніть увагу! Україна має офіційні дані лише щодо тих громадян, які виїхали на її вільні від окупації території. Адже в Криму українська влада фактично відсутня.



Втім, багато кримчан під час і після окупації втікали й в інші держави. Хтось виїхав у Росію, хоч та й була агресоркою. Багато людей поїхали по той бік Чорного моря – у Туреччину. Також частина кримчан виїхали в держави ЄС.