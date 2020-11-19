Україна в ООН розповіла, скільки кримчан втекли через окупацію півострова
Від початку окупації Криму Росією у 2014 році лише на материкову Україну виїхали 45 тисяч кримчан. Росія ж натомість заміщує на півострові українське населення своїми громадянами.
Таке заміщення населення суперечить Женевським конвенціям щодо міжнародного права в умовах війни. Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.
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Під час виступу на третьому комітеті Генасамблеї ООН з соціальних і гуманітарних питань український дипломат представив проєкт резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, Україна".
У проєкті цієї резолюції Україна наголошує, що громадяни в окупованому Криму опинилися в безнадійній ситуації в питанні прав і свобод.
Системні репресії, вибіркові затримання, переслідування, позасудові страти й тортури – усе це є лише частиною похмурої картини того, що колись було гостинним українським півостровом,
– заявив Сергій Кислиця.
Він підкреслив, що 45 тисяч людей вже виїхали з Криму на материкову частину України. Натомість Росія переміщує на півострів власне населення.
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