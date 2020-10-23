Віцепрем'єр-міністр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що щонайменше 9,5 мільйона українців постраждали через агресивні дії Росії. А в результаті війни на Донбасі тільки на підконтрольних українському уряду територіях загинули майже 14 тисяч людей.

За словами Резнікова, через війну пройшли майже 7 мільйонів громадян. Про це Олексій Резніков сказав під час "Київського безпекового форуму", повідомляє 24 канал.

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Він також додав, що учасниками бойових дій на Донбасі стали щонайменше 420 тисяч українських громадян. Водночас майже половина мешканців Донецької та Луганської областей перебувають за межами своїх домівок, бо були змушені втікати від війни.

2,5 мільйона громадян України є жертвами окупації Криму, а ті, хто лишилися там, потерпають від утисків,

– наголосив віцепрем'єр.

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Резніков підкреслив, що станом на 23 жовтня майже 300 тисяч українських громадян пройшли через примусову паспортизацію на Донбасі, а в Криму російські паспорти отримали чи не 90% населення.

Що відомо про російські паспорти на Донбасі

Після того, як очільник Кремля підписав указ, у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Українська влада заявила про невизнання таких паспортів. А також про те, що людей, які отримають паспорти, можуть позбавити громадянства України.

А також про те, що людей, які отримають паспорти, Зі слів Резнікова: попри те, що ані Україна, ані ЄС не визнають російські паспорти, українська влада все ж вважатиме їхніх власників російськими громадянами.

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