Скільки МАУ вернула пасажирам за скасовані через пандемію рейси: сума вражає
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" за квітень – листопад 2020 року повернула пасажирам майже 22 мільйони доларів. Саме стільки коштували квитки на скасовані через пандемію рейси.
У період з квітня по листопад 2020 року обробили 85,86 тисячі запитів пасажирів. Про це повідомляє пресслужба МАУ.
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У результаті оформили повернення на суму в розмірі майже 22 мільйони доларів. Наразі ще приблизно 56 тисяч заявок залишаються необробленими.
Співробітники МАУ ретельно фіксують кожне звернення та обробляють їх по черзі,
– наголошують у компанії.
У МАУ пропонують пасажирам такі опції у випадку скасування рейсу через карантин:
- переоформлення квитка на інші дати без утримання штрафів;
- оформлення іменного промокоду на 125% сплаченої суми, який діє 2 роки з моменту його виписки та дозволяє використовувати вже витрачені гроші на оформлення нового квитка;
- повернення грошей за скасований рейс на банківський рахунок.
За інформацією авіакомпанії, від початку пандемії коронавірусу в Центр підтримки клієнтів щодня надходять тисячі запитів. МАУ намагається оперативно їх опрацьовувати.
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