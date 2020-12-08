Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" за квітень – листопад 2020 року повернула пасажирам майже 22 мільйони доларів. Саме стільки коштували квитки на скасовані через пандемію рейси.

У період з квітня по листопад 2020 року обробили 85,86 тисячі запитів пасажирів. Про це повідомляє пресслужба МАУ.

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У результаті оформили повернення на суму в розмірі майже 22 мільйони доларів. Наразі ще приблизно 56 тисяч заявок залишаються необробленими.

Співробітники МАУ ретельно фіксують кожне звернення та обробляють їх по черзі,

– наголошують у компанії.

У МАУ пропонують пасажирам такі опції у випадку скасування рейсу через карантин:

переоформлення квитка на інші дати без утримання штрафів;

оформлення іменного промокоду на 125% сплаченої суми, який діє 2 роки з моменту його виписки та дозволяє використовувати вже витрачені гроші на оформлення нового квитка;

повернення грошей за скасований рейс на банківський рахунок.

За інформацією авіакомпанії, від початку пандемії коронавірусу в Центр підтримки клієнтів щодня надходять тисячі запитів. МАУ намагається оперативно їх опрацьовувати.

Зверніть увагу! Раніше МАУ звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням підтримки. Там просять доручити уряду розробку програми дій з надання авіакомпанії поворотної фінансової допомоги з метою виплати зарплат. Більше про МАУ читайте за посиланням.