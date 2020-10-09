Через бої у Нагірному Карабасі станом на 8 жовтня загинули близько 53 мирних жителів. В ООН занепокоєні такою кількістю жертв та обстрілами населених пунктів.

Серед загиблих також є діти. Про це повідомляє Управління верховного комісара щодо прав людини.

Важливо У Нагірному Карабасі тривають запеклі бої: відео

Верховний комісар ООН щодо прав людини Мішель Бачелет закликала негайно припинити вогонь по мирному населенню. За інформацією Бачелет, населені пункти обстрілювали з важкої зброї.

Викликає глибоке занепокоєння те, що в останні дні ми бачили,

– наголосила Бачелет.

Верховний комісар нагадала Вірменії та Азербайджану про міжнародне гуманітарне право щодо захисту цивільного населення та інфраструктури.

Зверніть увагу! Бої у Нагірному Карабасі поновились з 27 вересня, хоча конфлікт між Вірменією та Азербайджаном триває близько 30 років. Сторони звинувачують у ескалації конфлікту одна одну. Про те, що відбувається на кордоні між країнами, читайте тут.