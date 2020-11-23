Досі велика кількість парламентарів перебуває на самоізоляції через позитивний тест на коронавірус. Також є багато працівників апарату Ради, що інфікувалися COVID-19.

Попри це, парламент працює у звичному режимі. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила друга віцеспікерка Ради Олена Кондратюк.

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На жаль, станом на 23 листопада на COVID-19 хворіє 27 народних депутатів і 34 працівники Апарату ВРУ. Ми бажаємо нашим колегам і всім хто зараз хворіє якнайшвидшого одужання,

– наголосила вона.

Чим наразі займаються парламентарі

Відновлення антикорупційного законодавства

Кондратюк також додала, що над відновленням антикорупційного законодавства та розв'язання конституційної кризи наразі працює робоча група парламенту. До неї входять представники всіх депутатських фракцій та груп, а також трьох профільних Комітетів Ради. Засідання групи відбувається в закритому режимі.

Кондратюк висловила сподівання, що до 1 грудня робоча група напрацює і представить суспільству відповідні законопроєкти.

Це буде спільне бачення того, як повертати електронне декларування й відповідальність за недостовірне декларування та яким чином буде вирішуватися конституційна криза,

– наголосила вона.

Бюджет-2021

У Раді наразі стурбовані тим, що уряд досі не подав доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2021 рік до другого читання. За словами Кондратюк, парламент готовий розглядати законопроєкт, як тільки він буде готовий.

"Мені особисто, як і багатьом народним депутатам, дуже б не хотілося повертатися до ганебних "бюджетних новорічних ночей", – додала віцеспікерка.

Зверніть увагу! Олена Кондратюк наразі виконує обов’язки глави парламенту, оскільки і спікер Дмитро Разумков і перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук борються з COVID-19.