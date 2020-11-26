Опозиція Вірменії заявила, що сторони домовилися про те, що Азербайджану під контроль перейде 181 населений пункт біля Нагірного Карабаху. Натомість уряд Вірменії перед цим опублікувала список, де був лише 121 населений пункт.

Список зі 121 населеного пункту є назвами збільшених громад, в насправді Азербайджану переходить 181 населений пункт. Про це заявив депутат опозиційної партії "Успішна Вірменія" Ваге Анфіаджян, передає Інтерфакс. Цікаво Вірмени спалили своє село, а потім дізналися, що його не потрібно повертати Азербайджану Азербайджану має перейти 181 населений пункт у 7 районах: 52 – у Лачинському районі,

8 – у Мартакертському,

16 – Кельбаджарському,

29 – у Гадрутському,

2 – у Шушанському,

8 – в Аскеранському,

6 – у Мартунінському районі. Що відомо про домовленості Азербайджану й Вірменії: Сторони домовилися про перерозподіл контролю за територіями в Нагірному Карабаху й довколишніх районах. Зокрема, у Карабаху обидві держави залишаються на тих позиціях, де були на момент підписання угоди.

Ще три райони – Агдамський, Кельбаджарський і Лачинський – мають повністю перейти під контроль Азербайджану. Два перші вже перейшли.

Щоправда, є один дуже важливий нюанс – за поділом часів СРСР, а не сучасним. Тобто за тим, який був на початку війни. За 30 років Азербайджан дещо змінив адміністративний поділ.