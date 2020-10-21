Війська Азербайджану продовжують активний наступ на Вірменію поблизу Нагірного Карабаху. Президент Ільхам Алієв заявив, що всього за добу 20 жовтня його армія звільнила одразу 25 населених пунктів. Всього Азербайджан звільнив вже 103 населені пункти.

Найбільшим зі звільнених пунктів є місто Зангілан, що на півдні неподалік кордонів з Вірменією й Іраном, повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Зверніть увагу Карта конфлікту за Нагірний Карабах: які території звільнив Азербайджан

Нині в місті живуть близько 500 людей. Також азербайджанські війська звільнили 24 села. Частина з них у Зангіланському районі, а решта – у Нагірному Карабаху.

Найбільш показовим є те, що війська Азербайджану практично дійшли до вірменського кордону. Якщо так піде й далі, вони зможуть взяти в кільце війська Вірменії в Нагірному Карабаху.

Втрати Вірменії

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що від початку бойових дій його армія знищила 241 ворожий танк. Ще 39 вірменських танків взяли як трофеї. Також знешкодили 70 ворожих установок "Град" і чотири комплекси С-300.

Єреван, поки не пізно, повинен вивести війська з Азербайджану. Ми й далі будемо гнати окупантів,

– заявив Алієв.

Крім того, він підкреслив, що вважає себе щасливою людиною, адже повідомляє азербайджанському народу приємні новини. Також політик анонсував "велике повернення".

"Ми на порозі великого повернення. Азербайджан зробить усе, що від нього залежить, щоб громадяни країни, повернувшись на звільнені землі, жили на них спокійно й благополучно", – пообіцяв президент.

Що ж з втратами Азербайджану

Не секрет, що коли тривають такі активні бойові дії, то втрати, логічно, повинні бути з обох сторін. Втім офіційний Азербайджан відмовляється їх називати.

Ільхам Алієв раніше заявив, що назве кожного з загиблих військових Азербайджану одразу після завершення бойових дій.