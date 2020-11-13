У період з березень по жовтень 2020 року на Донбасі не в бою загинули 44 українських військових. З них щонайменше 39 бійця покінчили життя самогубством.

Загалом в Україні небойові втрати склали 979 осіб. Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у відеозверненні, пише 24 канал. Важливо Сотні спроб перевезти наркотики та зброю: що відбувається на блокпостах Донеччини Небойові втрати в Україні: основні цифри 703 бійців отримали поранення або тілесні ушкодження.

276 осіб загинули, з них 44 смерті настали у зоні проведення ООС;

277 кримінальних проваджень відкрила військова прокуратура за фактами смерті бійців у небойовій обстановці.

39 військових закінчили життя самогубством.

16 обвинувальних актів скерували до суду. За словами генпрокурорки, у результаті бойових дій на Донбасі у березні – жовтні загинув 21 військовий та ще 199 отримали поранення. Зверніть увагу! На Донбасі у 2020 році загинули щонайменше 70 військових, поіменний список героїв – читайте за посиланням. Венедіктова розповіла про роботу спецпрокуратур: дивіться відео