Скільки небойових втрат сталося на Донбасі за 7 місяців: сумна статистика
У період з березень по жовтень 2020 року на Донбасі не в бою загинули 44 українських військових. З них щонайменше 39 бійця покінчили життя самогубством.
Загалом в Україні небойові втрати склали 979 осіб. Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у відеозверненні, пише 24 канал.
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Небойові втрати в Україні: основні цифри
- 703 бійців отримали поранення або тілесні ушкодження.
- 276 осіб загинули, з них 44 смерті настали у зоні проведення ООС;
- 277 кримінальних проваджень відкрила військова прокуратура за фактами смерті бійців у небойовій обстановці.
- 39 військових закінчили життя самогубством.
- 16 обвинувальних актів скерували до суду.
За словами генпрокурорки, у результаті бойових дій на Донбасі у березні – жовтні загинув 21 військовий та ще 199 отримали поранення.
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