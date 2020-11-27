Державні підприємства лісового господарства у 2020 році планують заготовити понад 500 тисяч новорічних ялинок. Найбільше дерев зрубають зі спеціально створених плантацій, ще частину – під час проведення рубок догляду за молодняком.

Також ялинки зріжуть під час розчищення смуг під лініями електропередач, залізничних і автомобільних доріг та трубопроводів, при прочищенні протипожежних просік. Про це повідомляє пресслужба Державного агентства лісових ресурсів України.

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У яких лісогосподарствах заготовлять найбільше ялинок:

У Волинському – 60 тисяч;

Полтавському – 55 тисяч;

Сумському – 40 тисяч;

Кіровоградському – 39 тисяч;

Житомирському – 38 тисяч;

Луганському – 31 тисячу.

Якщо робити розподіл за зонами районування, то найбільше ялинок буде заготовлено не в гірських районах, а на рівнині,

– мовиться у повідомленні Держлісагентства.



Зони України, в яких проведуть заготівлю ялинок / Інфографіка Держлісагентство

Зверніть увагу! Торік лісові господарства Держлісагентства також заготовили понад 500 тисяч новорічних ялинок. У середньому дерево можна було купити за ціною 60 – 70 гривень за погонний метр. У 2018 році лісогосподарські підприємства реалізували 472,8 тисячі ялинок. Вартість однієї ялинки в середньому становила 69 гривень.