Скільки ялинок зрубають для українців у 2020 році
Державні підприємства лісового господарства у 2020 році планують заготовити понад 500 тисяч новорічних ялинок. Найбільше дерев зрубають зі спеціально створених плантацій, ще частину – під час проведення рубок догляду за молодняком.
Також ялинки зріжуть під час розчищення смуг під лініями електропередач, залізничних і автомобільних доріг та трубопроводів, при прочищенні протипожежних просік. Про це повідомляє пресслужба Державного агентства лісових ресурсів України.
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У яких лісогосподарствах заготовлять найбільше ялинок:
- У Волинському – 60 тисяч;
- Полтавському – 55 тисяч;
- Сумському – 40 тисяч;
- Кіровоградському – 39 тисяч;
- Житомирському – 38 тисяч;
- Луганському – 31 тисячу.
Якщо робити розподіл за зонами районування, то найбільше ялинок буде заготовлено не в гірських районах, а на рівнині,
– мовиться у повідомленні Держлісагентства.
Зони України, в яких проведуть заготівлю ялинок / Інфографіка Держлісагентство
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