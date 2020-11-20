У Єврокомісії підрахували, скільки потрібно грошей, щоб подолати наслідки глобальної пандемії по всьому світу. А також, щоб остаточно зупинити поширення COVID-19.

На це міжнародній спільноті потрібно буде витратити не менше, ніж 38 мільярдів доларів. Про це заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, пише на сайті Європейської Комісії.

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Вона зазначила, ця сума є дуже великою, але ці витрати є меншими, якщо брати до уваги реальну ціну пандемії. Тому Єврокомісія та міжнародні партнери ЄС письмово звернулися до учасників G20, щоб ті їх підтримали.

Підрахунки

У Єврокомісії зазначили, що завдяки програмі забезпечення вакцинами COVAX можна закупити до 2 мільярдів доз вакцини до кінця 2021 року для країн з низьким або середнім рівнем доходів.

Наразі виділили 1,8 мільярда доларів для такої закупівлі. Але загалом для цього треба 5 мільярдів доларів.

Фонди будуть також необхідними для тестування та лікування за програмою ACT-Accelerator. Загальна потреба оцінюється у 38 мільярдів доларів, з яких на сьогодні доступні 4 мільярди,

– сказала президентка Єврокомісії.

Як повідомлялося, Саміт лідерів країн G20 пройде 21 – 22 листопада в онлайн-форматі під головуванням короля Саудівської Аравії Сальмана бен Абделя Азіза Аль Сауда. Тема зустрічі – "Реалізація можливостей 21 століття для всіх".

Довідка. ACT-Accelerator – інструмент протидії COVID-19, який охоплює тестування, лікування та роботу над розробкою та поширенням вакцин створили у квітні 2020 року. Цей інструмент поєднав уряди, наукову спільноту, представників бізнесу, Світовий банк та інших у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Також Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що жодна країна не зможе почуватися у безпеці, поки всі країни світу не подолають пандемію.