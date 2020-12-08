Жодного звіту до НАЗК не подали понад 100 партій: є і такі, що не прозвітували за 2019 рік
Жодного звіту за 2020 рік досі не подали 119 політичних партій. Загалом, за даними Міністерства юстиції, в Україні зареєстровано 361 політичну партію, зокрема у 2020 році створили 12 політсил.
Докладніше про подані звіти до НАЗК
Станом на 1 грудня до Нацагентства з питань запобігання корупції надійшло 511 звітів партій. Тільки 242 подали звіти за 2020 рік. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
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А у 2019 році свої звіти подали 275 партій. Таким чином, 72 партії так і не прозвітували про свою діяльність навіть за 2019 рік.
Звіти, які отримало НАЗК в 2020 році
- За І квартал – 242 звіти.
- За ІІ квартал – 187 звітів.
- За ІІІ квартал – 82 звіти.
У НАЗК додають, що кінцева дата подання звіту в 2020 році навіть за І квартал досі не настала. Річ у тім, що в березні Верховна Рада ухвалила закон, у якому мовить, що партії мають подати звіти за 2020 рік не пізніше як на 40 день після закінчення заходів із запобігання поширенню COVID-19. Отже, сьогодні останнім днем для подання звітів за всі квартали в році є 9 лютого 2021 року.
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У Нацагентстві уточнили, що вже перевірили 406 звітів партій, поданих за 2020 рік. Це становить майже 80% від загальної кількості поданих звітів. Водночас НАЗК закликало партії не зволікати із поданням звітів, щоб уникнути організаційних проблем.
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