В Україні майже 70% переселенців потребують житла. Крім цього, понад 27% побоюються виселення через те, що не мають змоги платити за оренду.

Такі фактори спонукають переселенців повертатись на території, де їм може загрожувати небезпека. Про це заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Інтерфакс.

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При цьому Денісова звернула увагу, що близько 65% переселенців, які повернулися жити на тимчасово окуповані території, – це літні люди.

Проблема житла серед переселенців

За словами Денісової, близько 1% переселенців отримали житло за державної підтримки, хоча, за міжнародними оцінками, потребують його майже 70%. Близько 60% живуть в орендованому житлі.

Омбудсменка наголосила, що на державному рівні досі немає офіційних даних про житлові потреби переселенців. Крім цього, відсутня інформація про кількість людей, яким надали житло за підтримки держави чи місцевого самоврядування.

За весь час внутрішнього переміщення ні на загальнодержавному, ні на місцевому рівні так і не ухвалено рішень, необхідних для вирішення житлових проблем громадян, які стали жертвами конфлікту,

– зауважила Денісова.

Зверніть увагу! В Україні є 1,5 мільйона переселенців, тобто 3% всього населення. Вони були змушені покинути Донбас після того, як Росія розпочала війну.

Джерело: https://censor.net/ua/v3232877