Ціни на житлову нерухомість в Україні зросли на 10,3% в річному обчисленні за підсумками третього кварталу 2020 року. Вона посіла шосте місце у світовому рейтингу.

У період з січня по вересень 2020 року ціни на житлову нерухомість в Україні зросли на 1,8%. Про це свідчать дані опитування Knight Frank Group.

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За цим показником Україна випередила Австрію (9,5%) та Росію (9,2%).



Вартість квадратних метрів в Україні підскочила / Скриншот з відео

Третю сходинку у річному зростанні вартості житла посів Люксембург – 13,4%.



Люксембург – на третій сходинці / Скриншот з відео

На понад 15,4% підскочили ціни на квадратні житлові метри у Новій Зеландії.

А беззаперечний лідер у світі за зростання вартості на нерухомість – Туреччина.

Зазначимо! Knight Frank працює у сфері нерухомості з 1896 року. Штаб-квартира розташована в Лондоні. Має 500 офісів в 60 країнах світу.



Туреччина – лідер у рейтингу / Скриншот з відео

Не в останню чергу через інфляцію ціни на нерухомість у цій країні підскочили на 25,7%.

Що відомо про дослідження

Knight Frank Group 2 жовтня 2020 року опублікував Global Residential Cities Index, Q2 2020 року, де вказав, що середня ціна на нерухомість в Києві виросла на 11,2% в річному обчисленні за підсумками другого кварталу 2020 року.

За темпами зростання ціни українська столиця посіла 11 місце серед 150 міст світу.

21 жовтня Держстат повідомив, що ціни на первинному ринку житла в Україні в третьому кварталі 2020 року зросли на 7,7% порівняно з аналогічним періодом 2019 року, на вторинному ринку – на 10,6%.

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