На скільки підвищились ціни на нерухомість у світі: дослідження
Ціни на житлову нерухомість в Україні зросли на 10,3% в річному обчисленні за підсумками третього кварталу 2020 року. Вона посіла шосте місце у світовому рейтингу.
У період з січня по вересень 2020 року ціни на житлову нерухомість в Україні зросли на 1,8%. Про це свідчать дані опитування Knight Frank Group.
Зверніть увагу Чи українці схвалюють амністію за злочини на Донбасі: опитування
За цим показником Україна випередила Австрію (9,5%) та Росію (9,2%).
Вартість квадратних метрів в Україні підскочила / Скриншот з відео
Третю сходинку у річному зростанні вартості житла посів Люксембург – 13,4%.
Люксембург – на третій сходинці / Скриншот з відео
На понад 15,4% підскочили ціни на квадратні житлові метри у Новій Зеландії.
А беззаперечний лідер у світі за зростання вартості на нерухомість – Туреччина.
Туреччина – лідер у рейтингу / Скриншот з відео
Не в останню чергу через інфляцію ціни на нерухомість у цій країні підскочили на 25,7%.
Що відомо про дослідження
- Knight Frank Group 2 жовтня 2020 року опублікував Global Residential Cities Index, Q2 2020 року, де вказав, що середня ціна на нерухомість в Києві виросла на 11,2% в річному обчисленні за підсумками другого кварталу 2020 року.
- За темпами зростання ціни українська столиця посіла 11 місце серед 150 міст світу.
- 21 жовтня Держстат повідомив, що ціни на первинному ринку житла в Україні в третьому кварталі 2020 року зросли на 7,7% порівняно з аналогічним періодом 2019 року, на вторинному ринку – на 10,6%.
Поділитися новиною