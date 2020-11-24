Скільки платять за газ в Україні та ЄС: порівняння
Ціни на газ для населення в Євросоюзі у першій половині 2020 року були доволі стабільними. Попри це українці все одно платили в 3,7 раза менше.
Ціни в ЄС у перші половині 2020 року становили 6,6 євро за 100 кіловат-годин, тобто близько 680 євро за 1 тисячу кубометрів. Про це повідомляє "Євростат".
До речі Тарифи на газ у листопаді 2020: яка ціна у різних постачальників
Де у ЄС були найнижчі ціни на газ
- У Латвії, Угорщині та Румунії – 3,2 євро за 100 кіловат-годин;
- Литві – 3,6 євро.
Де були найвищі
- У Нідерландах – 10 євро за кіловат-годин;
- Швеції – 9,8 євро;
- Франції – 7,9 євро;
- Данії – 7,5 євро.
Податки та збори, стягнуті з домогосподарств в ЄС, становили 33% рахунків за газ.
Які ціни на газ в Україні
Середня ціна газу для населення у першому півріччі 2020 року становила 5 299,2 гривні за 1 тисячу кубометрів. Відповідно до офіційного курсу НБУ, це становить 185,2 євро за 100 кіловат-годин. Тобто ціна на газ в Україні в 3,7 раза менша, ніж у Європі.
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