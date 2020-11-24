Ціни на газ для населення в Євросоюзі у першій половині 2020 року були доволі стабільними. Попри це українці все одно платили в 3,7 раза менше.

Ціни в ЄС у перші половині 2020 року становили 6,6 євро за 100 кіловат-годин, тобто близько 680 євро за 1 тисячу кубометрів. Про це повідомляє "Євростат".

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Де у ЄС були найнижчі ціни на газ

У Латвії, Угорщині та Румунії – 3,2 євро за 100 кіловат-годин;

Литві – 3,6 євро.

Де були найвищі

У Нідерландах – 10 євро за кіловат-годин;

Швеції – 9,8 євро;

Франції – 7,9 євро;

Данії – 7,5 євро.

Податки та збори, стягнуті з домогосподарств в ЄС, становили 33% рахунків за газ.

Які ціни на газ в Україні

Середня ціна газу для населення у першому півріччі 2020 року становила 5 299,2 гривні за 1 тисячу кубометрів. Відповідно до офіційного курсу НБУ, це становить 185,2 євро за 100 кіловат-годин. Тобто ціна на газ в Україні в 3,7 раза менша, ніж у Європі.



Ціни на газ у ЄС / Інфографіка "Євросат"