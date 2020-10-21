Лише за одну добу моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 19 порушень режиму припинення вогню. Усі вони – на території Донецької області.

Усі порушення зафіксували на Донеччині

Більшість порушень бойовики здійснили у радіусі 5-ти кілометрів від Донецької фільтрувальної станції. Про це мовиться у звіті спостерігачів, який оприлюднили 20 жовтня.

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Більшість порушень здійснили проросійські бойовики. Проте один раз у список потрапили й українські захисники.

Один раз режим припинення вогню порушили і в ЗСУ

За пів кілометра від Кам'янки випустили 3 черги з великокаліберного кулемета. Це були навчання з бойовою стрільбою ЗСУ. Проте проходили вони в зоні безпеки – з порушеннями.

Зверніть увагу! За добу 19 жовтня жодного порушення на території Луганської області не виявили.

З 27 липня ОБСЄ зафіксувала 1735 порушень режиму тиші

Зазначимо, що з кінця липня спостерігачі ОБСЄ зафіксували загалом 1 735 порушень режиму припинення вогню. Вперше проросійські окупанти прицільно обстріляли наші позиції ще 6 вересня. В результаті вогневої атаки загинув український воїн.