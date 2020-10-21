Одна доба і майже 20 порушень режиму тиші: ОБСЄ про дії на Донбасі
Лише за одну добу моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 19 порушень режиму припинення вогню. Усі вони – на території Донецької області.
Усі порушення зафіксували на Донеччині
Більшість порушень бойовики здійснили у радіусі 5-ти кілометрів від Донецької фільтрувальної станції. Про це мовиться у звіті спостерігачів, який оприлюднили 20 жовтня.
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Більшість порушень здійснили проросійські бойовики. Проте один раз у список потрапили й українські захисники.
Один раз режим припинення вогню порушили і в ЗСУ
За пів кілометра від Кам'янки випустили 3 черги з великокаліберного кулемета. Це були навчання з бойовою стрільбою ЗСУ. Проте проходили вони в зоні безпеки – з порушеннями.
З 27 липня ОБСЄ зафіксувала 1735 порушень режиму тиші
Зазначимо, що з кінця липня спостерігачі ОБСЄ зафіксували загалом 1 735 порушень режиму припинення вогню. Вперше проросійські окупанти прицільно обстріляли наші позиції ще 6 вересня. В результаті вогневої атаки загинув український воїн.