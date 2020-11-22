Тиша і не сниться: скільки порушень зафіксувала ОБСЄ на Донбасі
З часу встановлення режиму припинення вогню на Донбасі моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала майже 2,5 тисячі порушень домовленостей. Серед них – 988 вибухів.
Лише за добу виявили більше ніж 30 порушень
З 27 липня 2020 року було зафіксовано також 1 369 черг та пострілів. Про це мовиться у звіті моніторингової місії ОБСЄ за 21 листопада.
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Лише за одну добу – 20 листопада на Донеччині виявили 32 порушення режиму припинення вогню. З них 90% стались на південь від Донецької фільтрувальної станції. На Луганщині – два порушення біля Золотого.
Троє цивільних загинули у Горлівці внаслідок вибуху
Також спостерігачі розповіли про загибель трьох цивільних внаслідок вибуху біля шахти у Горлівці. Трагічний інцидент стався ще 30 жовтня, усі жертви були родичами. Причиною смерті стали численні осколкові поранення.
Є проблеми і на КПВВ
Як стверджують спостерігачі, бойовики продовжують копати траншеї. Також є проблеми на пунктах в'їзду – виїзду. Окупанти обмежують свободу пересування моніторингової місії неподалік від Бердянського та Оленівки.
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