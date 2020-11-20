Скільки років потрібно Азербайджану для розмінування територій в Карабасі
Аби повністю розмінувати всі райони Нагірного Карабаху, які перейшли під азербайджанський контроль, потрібно до 13 років. У Нацагентстві з розмінувань заявили, що вірменські військові замінували основні об'єкти: лінії електропередачі, водні ресурси, кладовища.
На знешкодження боєприпасів, які не зірвалися на полі бою, потрібно 5 – 6 років. Про це заявив директор Національного агентства з розмінування територій Азербайджану (ANAMA) Газанфар Ахмедов.
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На знешкодження всіх мін потрібно від 10 до 13 років,
– сказав Ахмедов.
За його словами, війська Вірменії, залишаючи карабаські території, замінували основні об'єкти:
- лінії електропередачі,
- водні ресурси,
- кладовища.
Наразі в Азербайджані працюють над розробкою "дорожньої карти" з розчищення територій.
Що планують розміновувати насамперед
- 3 тисячі квадратних метрів асфальтованих доріг;
- приблизно 7 – 8 тисяч квадратних метрів полів битв;
- 4 тисячі квадратних метрів інших територій.
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- Вірменія та Азербайджан конфліктують щодо регіону вже давно, однак наприкінці вересня 2020 року суперечки набрали нових обертів – почалися бойові дії.
- 10 листопада Росія, Азербайджан і Вірменія погодили тристоронню заяву про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Низку регіонів передали Азербайджану, а в Карабах ввели російських миротворців.
- 20 листопада Азербайджану вже передали Агдамський район, до 25 листопада віддадуть Кельбаджарський, до 1 грудня – Лачинський.
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