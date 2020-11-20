Аби повністю розмінувати всі райони Нагірного Карабаху, які перейшли під азербайджанський контроль, потрібно до 13 років. У Нацагентстві з розмінувань заявили, що вірменські військові замінували основні об'єкти: лінії електропередачі, водні ресурси, кладовища.

На знешкодження боєприпасів, які не зірвалися на полі бою, потрібно 5 – 6 років. Про це заявив директор Національного агентства з розмінування територій Азербайджану (ANAMA) Газанфар Ахмедов.

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На знешкодження всіх мін потрібно від 10 до 13 років,

– сказав Ахмедов.

За його словами, війська Вірменії, залишаючи карабаські території, замінували основні об'єкти:

лінії електропередачі,

водні ресурси,

кладовища.

Наразі в Азербайджані працюють над розробкою "дорожньої карти" з розчищення територій.

Що планують розміновувати насамперед

3 тисячі квадратних метрів асфальтованих доріг;

приблизно 7 – 8 тисяч квадратних метрів полів битв;

4 тисячі квадратних метрів інших територій.

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