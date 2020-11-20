З 1 по 18 листопада у Білорусі під час акцій протесту і поза ними затримали понад тисячу людей. Ще пів тисячі активістів отримали штрафи.

Такою інформацією поділилися правозахисники. Вони ж назвали кількість діб арешту, які в сумі отримали активісти. Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

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За даними правозахисників, з 1 по 18 листопада в Білорусі винесено 1 325 адміністративних постанов про арешт, 520 осіб отримали штрафи. Всього учасники акцій протесту отримали 16 559 діб арешту, що в сумі становить 46 років,

– мовиться у повідомленні.

Крім того, правозахисникам відомо про понад 500 фігурантів кримінальних справ, пов'язаних з президентськими виборами і протестами в республіці.

За даними "Вясни", від початку президентської виборчої кампанії, за 6 місяців в країні заведено понад 900 кримінальних справ проти учасників президентських перегонів, активістів їх штабів, учасників мирних акцій протесту.

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