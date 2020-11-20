Скільки протестувальників затримали у Білорусі у листопаді: вражаюча цифра
З 1 по 18 листопада у Білорусі під час акцій протесту і поза ними затримали понад тисячу людей. Ще пів тисячі активістів отримали штрафи.
Такою інформацією поділилися правозахисники. Вони ж назвали кількість діб арешту, які в сумі отримали активісти. Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".
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За даними правозахисників, з 1 по 18 листопада в Білорусі винесено 1 325 адміністративних постанов про арешт, 520 осіб отримали штрафи. Всього учасники акцій протесту отримали 16 559 діб арешту, що в сумі становить 46 років,
– мовиться у повідомленні.
Крім того, правозахисникам відомо про понад 500 фігурантів кримінальних справ, пов'язаних з президентськими виборами і протестами в республіці.
За даними "Вясни", від початку президентської виборчої кампанії, за 6 місяців в країні заведено понад 900 кримінальних справ проти учасників президентських перегонів, активістів їх штабів, учасників мирних акцій протесту.
Протести у Білорусі: коротко про головне
- У Білорусі понад 3 місяці тривають масові акції протесту після оголошення результатів виборів президента, які пройшли 9 серпня.
- Переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цей пост з 1994 року. Опозиція не визнала оголошені владою підсумки виборів та вважає їх сфальсифікованими. Так само вважає Євросоюз та США.
- Втім, ані протести, ані заяви іноземних лідерів не вплинули на Лукашенка. Він провів таємну інавгурацію та сам проголосив себе президентом.
- Протестувальники вимагають відставки Лукашенка, звільнення політв'язнів і проведення нових виборів.
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