Київ виконав уже 4 з 10 структурних маяків Меморандуму з Міжнародним валютним фондом. На думку очільника Мінфіну Сергія Марченка, черговий транш від МВФ Україна може отримати вже наприкінці 2020 року.

Транш можуть отримати до кінця 2020-го, – Марченко

Виконання ще двох маяків наближається до завершення. Про це Марченко повідомив в інтерв'ю порталу "Мінфін".

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Які завдання від МВФ уже виконали

Проведено роботу зі скорочення непрацюючих кредитів.

Запущено ринок газу для приватних споживачів, які тепер можуть самостійно обирати постачальника газу.

Виконані завдання з реформування митниці і податкової.

Вдосконалено статут НАК "Нафтогаз" і внесені зміни в положення, яким регулювалися заробітні плати наглядових рад і правлінь державних компаній.

Є сподівання, що ми отримаємо кошти ще у 2020-му, принаймні ми робимо все для цього можливе,

– зазначив міністр.

Конституційна криза в Україні занепокоїла МВФ

Зазначимо, що раніше в інтерв'ю кільком українським телеканалам президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала усі вимоги МВФ для отримання траншу вже до кінця 2020 року.

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин теж підтвердив, що Київ виконує свої зобов'язання в рамках угоди stand-by з МВФ.

Проте через кризу з КСУ в Україні – скасування антикорупційної реформи отримання міжнародної фінансової допомоги опинилось під загрозою.

Детально про співпрацю України з МВФ можна прочитати тут.