У Президента України Володимира Зеленського залишилися лише 4 радники, які працюють на позаштатній основі. Водночас навіть у керівника його Офісу, робота якого є виключно канцелярською, вп'ятеро більше радників – 20.

Станом на 23 листопада в Андрія Єрмака було 19 радників, а згодом додався ще Олексій Арестович. Про це в Офісі Президента розповіли у відповідь на інформаційний запит Комітету виборців України.

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Радники Володимира Зеленського:

Ендрю Мак – радник з зовнішньополітичних питань,

Сергій Трофімов,

Олег Устенко – радник з економічних питань,

Михайло Радуцький.

Дуже цікаво, що при такій малій кількості радників президента, значно більше їх є в Андрія Єрмака. При цьому за посадою це просто людина, яка забезпечує роботу президента.

Крім того, в ОПУ відповіли на запит, що не мають інформації про проведення засідань групи радників президента. З цього в КВУ роблять висновок, що такі засідання просто не проводяться.

Про що свідчить мала кількість радників президента

Голова Комітету виборців Олексій Кошель переконаний, що така ситуація свідчить про фактичну руйнацію інституту радників президента. Показовим є не лише мала кількість радників, а й те, що вони, найімовірніше, жодного разу не збиралися протягом усього 2020 року.

Це означає, що глава держави максимально відгороджений від об'єктивної експертної інформації, яку йому могли б надавати радники. Натомість велика кількість радників у керівника офісу – це нонсенс,

– переконаний голова КВУ.

Олексій Кошель підкреслив, що Андрій Єрмак за посадою мав би забезпечувати роботу глави держави, зокрема організовувати роботу радників президента.