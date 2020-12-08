Понад 300 родин отримають компенсацію за зруйноване житло на Донбасі у 2021 році. Програму фінансування хочуть збільшити.

Так, програму продовжуватимуть і в 2021 році. Про це заявив перший заступник міністра Ростислав Замлинський, повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.

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За словами Замлинського, наразі розпочинають виплати для 37 родин, а наступного року їх буде понад 300.

У міністерстві наголосили, що мовиться не про заміну житла, а про компенсацію за сам факт втрати помешкання. Тобто здійснюватимуть подальші дії для того, аби Росія відшкодувала збиток. До речі, Мінреінтеграції вже розробило законопроєкт про державну політику перехідного періоду. Його опрацьовують підрозділи міністерства.

Скільки сімей потребують компенсації житла

За результатами інвентаризації Мінреінтеграції, у Луганській області компенсації потребують близько 375 родин, у Донецькій області – 318 сімей.

Зверніть увагу! У проєкті Держбюджету-2021 передбачили збільшення фінансування ініціатив міністерства у 7 разів. Щоправда, бюджет ще не ухвалили.